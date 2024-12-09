退休金算盤／善用「利變」分紅保單 累積終身俸

在少子化、高齡化和單身化等趨勢下，未來政府財政支出和個人退休保障勢必面臨更嚴峻的挑戰，國人面對退休議題，更須選擇合適的理財工具。中租保經保險行銷部副總經理蔡宏智表示，完善的退休財務規劃，需要考慮許多不確定的因素，應該首重「安全」與「穩定」，而「增額利變型終身壽險」與「分紅型終身壽險」是可以列入規劃的參考選項。

蔡宏智表示，在青壯年的黃金工作期間，正值家庭責任最重階段，除了努力累積財富之外，還要備足壽險保障，轉嫁不可預期的風險；增額利變終身壽險具備壽險保障及累積保單價值的特色，且透過商品本身的宣告利率機制，可再享增值回饋分享金，可在繳費期間，提供高額的壽險保障，不因疾病或意外的風險導致身故或失能，影響家庭生活，可確保身價與賺錢能力；繳費期滿時，可彈性選擇整筆領回，或是透過附加權益，定期給付保險金，待屆齡退休時，自動轉變成源源不絕的終身俸，確保穩定可靠的退休生活，增額利變型壽險是能兼顧保障的財富累積工具，還能傳承財富給下一代。

利變型保單與分紅保單特點 圖／經濟日報提供

以40歲的男性投保「全球人壽豪威六六利率變動終身壽險（定額給付型）」為例，每年投入100萬元，繳費六年，且預計65歲退休；在繳費第四年起，就享有1,000萬元的壽險保障，若萬一在繳費期間發生2-6級失能狀況，保費不必再繳，保障持續有效，規避黃金工作期的責任風險；繳費期滿後，直到65歲屆齡退休，隨時可選擇整筆解約領回，資金運用彈性高；此外，在保險年齡75歲後，只要符合保單條款所約定住院時，還可申請老年照護住院醫療費用，或是透過附加權益，定期給付保險金，創造安全且又可彈性的現金流，未來用剩的錢，還可留給親愛的家人，一舉數得。

至於分紅型終身壽險，蔡宏智表示，可將其本質視為「壽險加上分紅」，其運作模式是保險公司的投資團隊為保單所成立的獨立帳戶操盤，由保戶與業者共享紅利，但也必須一同承擔風險。分紅保單分為「強制分紅」與「自由分紅」兩種，目前市場主流為後者，由保險公司自行決定分紅比率與相關規則，自由分紅保單至少要拿出可分配盈餘的七成給保戶；而分紅保單又分「低分紅」、「中分紅」、「高分紅」三種情境，代表投資報酬率的高低，一般會以達成中分紅為目標，保險公司也普遍用中分紅來計算紅利。

例如，若以40歲的男性投保「富邦人壽美富優退外幣分紅終身保險」來說，一年繳約10萬美元，三年總繳30萬美元，65歲之前享有高壽險保障；65歲起，每年可領約3萬美元分紅金，可持續領到98歲，確保老後退休生活品質。

蔡宏智指出，退休需要安心感，保單在簽約當下，就能明確了解未來預設的退休年紀，確保何時有多少錢領，加上原有的勞保年金與個人既有的投資部位，雙重保障，規避風險，萬一老後發生失能照護的問題，也不必擔心龐大的醫療費用吃掉辛苦累積的退休金。