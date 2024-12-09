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境外金融中心 獲利增溫

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，今年累計前十月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘15.5億美元，年增9%，已連兩月正成長，金融圈指出，11月至12月多空交錯，全年獲利能否挑戰「2」字頭難料。前波高點是2022年全年賺近23億美元。

一家銀行主管說，3O獲利多受美元利率、匯率牽動，若未來能轉型以資產管理為重心，降低市場波動影響，有助穩定金融業獲利。

金管會統計，今年10月59家銀行OBU稅前盈餘新台幣24億元，月減63%，因投資淨收益減少及呆帳費用增加；累計前十月賺新台幣495.1億元（約折合15.4億美元），年增3.4%已連兩月轉正。

OSU 10月虧損2,038萬美元，是近五個月首見，累計前十月虧666.4萬美元。OIU受惠壽險業因美元升息而增加利息收入，抵銷產險業巨災損失，累計前十月賺1,747萬美元，年增1.3倍。

新台幣 金管會

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