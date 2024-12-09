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保險業投資公建 再鬆綁
為引導保險業資金投入公建，金管會已拍定，保險業透過創投基金投資公建，投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，相當於要提存的資本打一折，風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣，預計最快今年底上路。
該項決議是金管會「金融創新法規調適平台」建議。主要有兩大項，一、保險業透過國內創投或私募基金間接投資公建的投資限額，可調升，二、調降透過創投基金投資公建的風險係數。
金管會在9月中宣布，保險業直接，或透過私募股權基金100%投資公建者，均可在「整個投資期間」適用1.28%最低風險係數；但這項鬆綁，卻未包括「創投基金」。其次，當整體保險業透過私募股權基金投資公建，累計餘額達5,000億元時，超過部分將會另設一個風險係數。
外界建議應把創投基金納入，比照私募基金風險係數，並把這兩項基金投資公建限額再調升，金管會擬從善如流；其中透過創投基金投資公建的風險係數，最快年底降到1.28%。
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