首宗資產專區成形 高雄資產專區 二大紅利聚光

金管會上周五偕同逾40家金融業赴高雄，宣布首宗資產專區成形，會中釋出專區內將享五大「獨家」政策紅利，金融圈認為，跨境銷售、擔保融資應對民營銀行助益較大，行庫圈則關注「家族辦公室」業務、法規鬆綁程度，盼能帶來更多商機。

據金管會規劃，這五大「獨家」紅利僅限高雄資產專區，約六個月到一年的試辦期，試辦成功後才能申請全行適用；換言之，目前至少12家承辦高資產業務者，將可享試辦期間的獨家優惠政策。

金融業進駐高雄資產專區時程 圖／經濟日報提供

五紅利是一、增加資金運用彈性：放寬擔保融資業務（Lombard Lending），即准許高資產客戶以「整個投資組合」做質借、核融資成數，取代現行「個別商品」融資；業者建議以信託方式投資的商品全納入，畢竟富豪戶仍採信託架構投資為主。

二、放寬跨境金融服務：國銀與海外分支機構的跨境銷售與管理，以海外分行有經營理財的大型民營銀行受惠較大。

目前A銀行的新加坡分行理專回台，只能拜訪既有的新加坡分行客戶，金管會將研擬在內控制度下，該新加坡分行理專回台時，可同時開發新客戶。

據了解，有業者反映，新加坡商品種類或價格比台灣更具競爭力，在台灣開放更多商品前，能否先退一步讓台灣本地銀行的海外分行理專，可先銷售在台富豪戶新加坡商品，至少讓富豪戶資金依舊留在台灣本地銀行。

富豪戶資金先「固樁」後，再慢慢導引到台灣商品，例如未來也將准許投信業發行境內私募股權基金，也可讓富豪戶投資。

第三，多元化商品：開放發行與銷售境內私募股權基金、辦理家族辦公室，一旦整體家族辦公室法規、業務面可更明確與鬆綁，對擁有龐大中小企業戶的行庫受益大。

第四、法規鬆綁與程序放寬：如授信總額逾3,000萬元可豁免提供會計師查核報告、商品與服務採事後備查等。業者認為，簡化作業面可更容易開發新戶。最後是與專區內資產管理公司合作，這則需進一步視金管會細節內容。

這五大政策紅利能否替首宗高雄資產專區「留財引資」？多數業者說，開放是好事，政策成功與否仍需要看金管會開放程度、力道與配套措施而定。