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國泰金控永續供應商大會 聚焦減碳

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控永續供應商大會6日登場，攜手逾1,200家供應商落實減碳管理，盼與廠商共構永續供應鏈、落實綠色採購。 國泰金控／提供
國泰金控永續供應商大會6日登場，攜手逾1,200家供應商落實減碳管理，盼與廠商共構永續供應鏈、落實綠色採購。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）2016年起領先同業召開永續供應商大會，今年以「推動碳盤查與減碳管理」為主軸，鼓勵供應商針對自身商品與服務進行碳盤查與減碳管理，並申請環境部減碳標籤認證，與國泰一起加入減碳行列，邁向永續淨零

國泰2018年成為全球首家遵循ISO20400永續採購指南並通過查核之金融機構，從環境、社會與治理面與供應商夥伴共好，提供教育訓練與交流機會、與廠商共構永續供應鏈、落實綠色採購，2023年度綠色採購金額達5.66億元，較2022年成長超過二成，且已是連續三年保持正成長，更連續14年獲環境部「綠色採購績優單位」肯定。

身為永續金融先行者聯盟的一員，國泰承諾在2050年前實現淨零排放，國泰世華銀行資深副總蔡翔馨表示，「藉由舉辦永續供應商大會，我們希望進一步提升供應商夥伴對淨零與減排的意識，鼓勵更多利害關係人一起努力推動淨零目標。我們堅信，只有通過廣泛合作，才能有效進行減碳行動，共同應對氣候變化，承擔地球公民責任，攜手創造可持續的未來。」

為達成與廠商攜手減碳目標，相關大會進行也採取一系列減碳舉措，如活動現場用電100%使用再生能源，邀請函、會議資料及問卷均採用數位無紙化等。大會也並邀請台灣富士軟片資訊公司分享產品全生命周期的減碳管理作法，及高齊能源科技公司介紹產品碳足跡盤查、碳標籤及減碳標籤的輔導經驗，希望號召更多供應商落實產品碳足跡盤查。

截至去年底，國泰金控共有1,266家供應商夥伴，永續教育訓練完訓率達100%，且100%簽署響應國泰《永續價值宣言》。

國泰金控聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，對於各項永續議題擬定短、中、長期目標，身為「永續金融先行者」之一，國泰金控期許由自身做起，發揮金融核心職能與影響力，採取具體減碳行動，共同為地球永續盡一份心力。

永續 淨零 減碳

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