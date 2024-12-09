台新金聖誕祭 夢幻登場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金控總經理林維俊（後排右五）出席聖誕祭，點亮「認真、永續」聖誕樹。台新金控／提供
台新金控總經理林維俊（後排右五）出席聖誕祭，點亮「認真、永續」聖誕樹。台新金控／提供

2024年台新金控（2887）聖誕祭登場。今年連續第12年舉辦以「幸福樂園‧新願成真」為主題，在台北市仁愛圓環打造夢幻聖誕樂園，巨型甜點燈飾搭配華麗旋轉木馬，與高達15公尺的認真永續聖誕樹，合體形成超夢幻打卡點。熱門的聖誕限定專屬優惠合作商戶也突破40家，除到店家消費享好康優惠外，同時聯合推出線上「掃點活動」，掃點就可抽台新POINTS，帶來溫暖甜蜜且別具意義的豪華聖誕祝福。

2024年台新金控聖誕祭正式登場，營造濃厚聖誕氛圍，台新金控總經理林維俊6日親自出席點燈儀式，與逾百名現場嘉賓、民眾，一同倒數點亮象徵「認真永續」的巨型聖誕樹。別具意義的是，台新金控秉持「認真‧永續」精神，今年持續第二年針對聖誕活動自願性減碳，以實際行動親身實踐，號召大家一同節能減碳，邁向永續未來。

總經理林維俊於點燈致詞時表示：「我們今年持續使用綠電來點亮仁愛圓環，祝福大家有一個歡樂永續的聖誕節，歡迎民眾邀請親朋好友一同到球場支持台灣體育賽事。」

點燈現場活動豐富，仁愛國小弦樂團的聖誕組曲演奏，以及活力充沛的台北台新戰神啦啦隊（Taishin Wonders）表演，為一系列聖誕活動熱鬧拉開序幕，還有「聖誕限定快閃市集」吸引民眾駐足。

同時，今年的聖誕活動持續秉持永續的精神，大量運用舊鐵件創新呈現不同以往的全新聖誕氛圍，除了材料上的再利用外，金控總部本身已執行綠電轉供及購買碳權抵銷碳排放量，以行動展現邁向永續決心。

慶祝台新聖誕祭，即日起將有多項聖誕活動及優惠上線，例如以幸福樂園為主題的線上遊戲「掃點活動」，只要掃到圓點就可以抽台新POINTS，沒有抽到的民眾還有機會再抽iPhone16。

另外，「聖誕光廊」此次持續結合Richart Life App，串聯逾40家人氣品牌及連鎖企業，推出掃描QR Code領取「限定聖誕專屬優惠」活動。

除現場掃碼領優惠券，民眾也可透過Richart Life App獲得聖誕相關專屬優惠。另一方面，台新金持續受邀參與台北市政府的「繽紛聖誕玩台北」活動，民眾可一邊欣賞聖誕美景一邊領取優惠，留下難忘回憶。

永續 減碳 聖誕樹

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