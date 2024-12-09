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壽險業大舉投資物流中心 投報率穩定估3%~5%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業近年大舉獵地投資物流中心，除了看中穩定收益，同時也看好發展潛力，業者推估，物流中心投報率估3%至5%。除此之外，金管會已預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報率計算標準，最快年底上路，未來壽險業不動產投報率將從目前2.97%大降0.55個百分點到2.42%。

壽險業者分析，壽險業者近年積極介入物流倉儲地產，有些是購後回租、或以分租方式經營物流倉儲，投報率估算達3至5%，有些則是購入工業土地並投資興建物流中心，相較於直接購入既有建物，購入素地，再自行興建物流中心能開發出更貼近市場需求的產品，降低招租風險，同時也能獲取較高的租金收益。

而近年來壽險業投資物流中心，且紛紛相中北台灣的原因首先在於地理位置方便，壽險業者說，以桃園來說，它除了是製造業重鎮外，也鄰近新竹科學園區，為國內物流倉儲業發展重鎮，具有規模經濟、聚集經濟等優勢，加上桃園有國際機場，使其在國際物流和跨境貿易中佔據了有利位置，因此也吸引業者紛紛進駐，對於壽險業來說，也能獲取穩定收益。

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