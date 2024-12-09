五大壽險搶當倉儲包租公 今年來合計投資逾700億元

近幾年倉儲、物流需求大增，五大壽險業者看到投資機會，搶當房東，今年以來投資金額合計逾700億元，顯示其商機龐大，成為壽險業眼中良好的投資標的。

包括富邦人壽就預計投資141億元正式進軍大型物流中心；台壽砸137.4億元買下大園航空城土地；國泰人壽也公告取得桃園市不動產，交易總金額27.3億元；台新人壽同樣相中桃園土地要蓋立體化物流園區；全球人壽也砸下25.8億元搶當物流業房東。

國泰人壽早在2014年就與永聯物流攜手布局全台物流園區建設，規劃投入300億元興建35萬坪物流倉儲設施。

繼台北瑞芳、桃園大園及台中烏日三個大型園區開發案之後，楊梅園區也已在2018年完工啟用，之後國壽於2020年至2023年之間，累計買進11筆不動產，土地取得金額合計高達257億元，其中就有四筆計畫提供物流倉儲等相關服務。

今年10月，國泰人壽再度公告取得桃園市觀音區不動產，土地面積約1萬3,820坪，交易總金額27.3億元；國壽指出，此筆不動產，主要考量未來土地增值及租金投報率，打算買來做倉儲用地，預計花二年左右時間興建完工，預估租金報酬率可望達3%以上。

富邦集團旗下的富邦媒體在桃園、彰化和台南等地興建大型物流中心，據了解，富邦人壽也向經濟部提交辦理「新竹縣湖口鄉大型物流中心BOO案」，將以自有約3.29公頃土地興建，預計投資金額141億元，建物配置有兩個常溫物流中心和一個冷鏈物流中心，產業屬性為電商、生鮮食品業。

台灣人壽今年砸137.4億元標下桃園航空城計畫優先產業專用區土地基地，總面積約18.9公頃，將打造桃園指標「複合多功能園區」，除了興建符合國際賽事標準的多功能運動場館，加上附屬的商業與旅宿設施，帶動區域發展，也規劃興建新型物流與辦公設施，總投資金額預計逾500億元。

台新人壽則於本月公告取得日勝生位於桃園市之土地，交易總金額為53.6億元。

台新人壽表示，會買下該土地主要是考量北台灣地區物流需求強勁，而該土地未來將興建立體化物流中心，用來長期出租，創造穩定收益。

全球人壽同樣砸下25.8億元購置東煒國際物流園區，該案鄰近桃園機場，具地利優勢，據了解，該物流園區目前是100%出租，符合即時利用，且該投資案附有長期租約，有助全球人壽獲取長期穩定固定收益。