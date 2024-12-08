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促壽險資金入公建 金管會再釋利多！最快今年底上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

為引導保險業資金投入公建，金管會已拍定，保險業透過創投基金投資公建，投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣，預計最快今年底上路。

據了解，該項決議是金管會「金融創新法規調適平台」的建議。主要有兩大項，一、保險業透過國內創投、或私募基金間接投資公建的投資限額，可調升，二、調降透過創投基金投資公建的風險係數。

金管會是在9月中宣布，保險業直接，或透過私募股權基金100%投資公建者，這兩種投資公建途徑，均可在「整個投資期間」適用1.28%最低風險係數；但這項鬆綁，卻未包括「創投基金」。

其次，當整體保險業透過私募股權基金投資公建，累計餘額達5000億元時，超過部分將會另設一個風險係數。

外界建議應把創投基金納入，比照私募基金的風險係數，並把這兩項基金投資公建的限額再調升，金管會也擬從善如流；其中透過創投基金投資公建的風險係數，最快年底降到1.28%。

換言之，保險業透過創投股權基金全額投資公建，每100元投資，從過去需備妥10元資本，如今只需1元，打了一折，降低資本計提壓力，提高投資誘因。

「金融創新法規調適平台」下設銀行、保險、證券期貨及科技創新4個工作小組，目前已各召開3次會議，共有30餘則建議經學者專家、業者公會和金管會各局討論後，可進一步研議處理。

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