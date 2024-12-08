3大境外金融中心前10月賺逾15億美元 全年戰「2」字頭

據金管會統計，2024年累計前10月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘15.55億美元，年增9%已連兩個月呈正成長，金融圈指出，11~12月有美續降息利多，但仍有債券評價損失利空，多空交錯，全年獲利能否挑戰「2」字頭難料。前波高點是2022年全年賺近23億美元。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

這三大境外金融中心是金管會推動資產管理中心的重心，以融合境內分行、私人銀行並與國銀海外分子行串聯，再結合家族辦公室，打造虛實整合的金融聚落，例如OIU與OSU都可協做OBU做聯合開戶、共銷，提升客戶黏著度。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受國際市場利率、匯率牽動，若未來能轉型以資產管理為重心，降低市場波動影響，對穩定金融業獲利有助。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年10月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘24億元，月減63%，因投資淨收益減少及呆帳費用增加。

累計前10月賺495.1億元台幣，（若以台銀10月底美元對台幣結算匯率32.06元，約折合15.44億美元），年增3.4%已連兩個月轉正成長。

銀行局副局長林志吉說，累計前10月OBU獲利較去年成長，是因美元利率仍持高檔、衍生性商品淨利增加，利息和投資收益較去年同期增加。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU），10月虧損 2,038萬美元，是近五個月來首見，累計前10月虧666.4萬美元。

證期局副局長高晶萍說，10月單月盈轉虧是因10月美債殖利率走揚，外幣債券有評價損失，但累計前10月較去年同期虧損縮小了近九成，則是因券商之前操作股債有資本利得，使虧損收斂。

保險國際業務分公司（OIU）受惠壽險業因美元升息而增加利息收入，抵銷了產險業巨災損失，累計前10月賺1,747萬美元，年增1.3倍，年增幅縮減。

合計三大境外金融中心，2024年累計前10月稅前盈餘15.55億美元已達2023年全年18億美元獲利的86%。