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三商美邦人壽「理財金頭腦」 守護600名偏鄉學童

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
2024「理財金頭腦2.0錢包有保庇」巡迴最終場於宜蘭縣憲明國小舉辦，邀請宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊入校宣導，另結合專業財商課程，助孩童從小建立反詐意識及風險管理觀念。三商美邦人壽／提供
2024「理財金頭腦2.0錢包有保庇」巡迴最終場於宜蘭縣憲明國小舉辦，邀請宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊入校宣導，另結合專業財商課程，助孩童從小建立反詐意識及風險管理觀念。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽（2867）連續兩年舉辦「理財金頭腦」系列課程，深耕偏鄉金融教育，近日於宜蘭縣憲明國小舉辦最終場，為2024年巡迴九所偏鄉國小的公益課程劃下圓滿句點。鑑於詐騙手法日新月異，今年特別與內政部警政署刑事警察局合作，升級推出「理財金頭腦2.0 錢包有保庇」金融防詐課程，並結合專業兒童財商團隊，以寓教於樂的方式幫助學童從小建立正確金錢觀念與風險管理能力。自去年啟動至今，已攜手同仁前進全台十個縣市、深入18所偏鄉國小，累計超過600名學童受惠，成為推動偏鄉普惠金融教育的重要助力。

2024「理財金頭腦2.0」巡迴最終場在宜蘭縣憲明國小熱鬧登場，近40名學童在專業財商講師與三商美邦人壽同仁的陪伴下，透過桌遊、動畫影片及故事教學等互動課程，輕鬆學習基礎理財知識與防詐技巧。三商美邦表示，期望「反詐識詐」的宣導可以加強學童的法律觀念，學習保護自我與家人；透過寓教於樂的方式，將「先存後花」的理財觀念深植孩子心中，在課堂互動與遊戲過程中理解風險管理的重要性，培養正確的金錢觀。

活動期間，近百位三商美邦同仁深入新北市坪林區、嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區等地的偏鄉國小，擔任活動小隊輔，協助講師模擬真實情境，帶領學童發展審辯式思維，和遇到突發狀況時能冷靜面對的能力，並與學童交流自身經驗，讓課程內容更貼近生活。創新的教育模式不僅提升了學童的參與感，也激發了孩子們的主動學習與思考能力；兩年來，三商美邦以實際行動將財商教育帶入偏鄉，讓原本抽象的理財觀念成為學童生活中的實用知識，更傳遞識詐、防詐的技巧，讓小朋友們也能成為守護家庭財產安全的小幫手。

三商美邦人壽表示，非常感謝巡迴期間刑事警察局、各學校校長及三商志工同仁的投入，尤其是在刑事警察局協助下，成功將金融防詐理念帶入偏鄉校園，深植於孩子的成長過程中。該公司並強調未來將持續發揮壽險業在風險管理領域的專業優勢，規劃更多元的普惠金融教育，實踐聯合國SDGs永續發展目標中的優質教育與減少不平等等目標，為社會創造更多永續價值。

偏鄉

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