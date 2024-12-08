趨勢觀察／滙豐商銀工商金融業務處負責人李禧宜 建構全球在地化策略

美國新總統2025年元月上任，迎來川普2.0的時代，邁向供應鏈多元化的企業也開啟全新的財務與營運挑戰。滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人、副總經理李禧宜認為，截然不同的跨境業務模式正在興起，在地語言化並能兼顧與國際接軌的方式，成為某些企業替代傳統全球化的新方案，台灣企業可以著手執行「全球在地化」轉型策略。

跨境業務模式 正在興起

根據滙豐集團在2022年全球供應鏈研究發現，67％的亞太地區受訪企業，計畫減少供應鏈合作夥伴的數量。同時，滙豐發現，企業拓展新市場同時，也必須合理調整供應鏈更接近總部。

她解釋，新冠肺炎暴露長線供應鏈脆弱，目前高比例海上貿易活動正在採取較短的區域間航線，今年先前發生的紅海危機等等，也讓企業關注長距離全球供應鏈潛藏的風險，包括運輸成本進一步增加。

李禧宜指出，供應鏈本土化提供許多潛在的好處，包括降低運輸成本和減少碳排放、縮短交貨時間、改善品質控制，以及更好地了解當地文化和法規。

這些因素都有助於在當地提升客戶參與度和市場競爭力。

其次，數位化與自動化程度提升，促使企業供應鏈更本土化，促使企業出現再工業化以及近岸化。她指出，這個趨勢伴隨新冠肺炎爆發，以及中國大陸勞動力成本上升，更加速發展。

中國+1策略 實現多元化

她指出，部分從中國大陸採購商品的跨國企業，已經採取中國+1策略，實現供應鏈多元化，為南亞以及東南亞帶來經濟利益，觀察越南在美國貨櫃進口的份額從2017年的4%增加至2022年的8%，足足成長了一倍；而來自印度的比率則從3%增加到5%，跨國企業也選擇「回流」或「近岸」策略，將生產線帶回至本地或至少更接近總部。

也因此，目前企業在持續重組供應鏈過程中，更重視如何讓自身營運更加本土化、永續性與靈活性，以抵禦極端氣候甚至全球流行性疾病。亞洲作為世界最大製造中心、全球最大與財富成長最快的地區，顯而易見是帶動上述轉變的核心，李禧宜認為，亞洲企業必須在全球化與本土化之間取得平衡。

李禧宜認為，未來企業仍將雄心勃勃地持續實現業務的國際性成長，並提高跨國經營的效率，企業為了在許多地方開展在地化業務，需要全球性銀行支持國際貿易以及企業本地業務的跨境融資。

根據滙豐集團的全球供應鏈調查顯示，近一半的企業（46%）正在尋求國際性銀行的支持，以更清晰地拼湊出整個供應鏈的交易狀況，這能夠讓企業更及時、更全面地了解營運資金和投資狀況。