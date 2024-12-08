中型100期 今天掛牌

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖 。聯合報系資料照
台股示意圖 。聯合報系資料照

臺灣期貨交易所（下稱期交所）將於今（9）日正式推出「臺灣中型100指數期貨」，為市場參與者提供精準掌握中型股市場脈動的工具。此新商品追蹤市值排名第51至150名的上市公司股價表現，具備產業分散優勢，能夠反映臺灣中型股的整體走勢，為交易人創造更多交易及避險的機會，滿足期貨市場對中型股相關商品的需求。

期交所表示，目前的主力商品如大、小臺指期貨及臺指選擇權，均以臺灣證券交易所發行量加權指數為標的，該指數市值排名前50名的股票市值占比達70%，其中，台積電占比逾三成五，加權指數的變化主要受市值前50大的股票影響，較未能反映中型股的走勢。

而市值排名第51至150名的中型股，其市值僅占加權指數約15%，卻貢獻了約30%的成交值，且中型股具有活潑的股性與較大的日內波動幅度，市場對中型股有高度的交易及避險需求。因此，臺灣中型100指數期貨的推出，將滿足此市場需求，並進一步完善國內指數期貨產品結構，為市場參與者提供更多元的交易與資產配置選擇。

配合市場交易及避險需求，期交所將同步於今日將聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入盤後交易時段。此舉是基於相關標的與國際行情高度連動，且具備良好流動性與市場需求。期交所未來將持續檢視商品納入夜盤的可行性，以即時滿足交易人的多元需求。

期交所表示，透過臺灣中型100指數期貨的推出及盤後交易標的的擴充，不僅強化了期貨市場商品的多元性，亦回應市場對中型股及夜盤交易的需求。

未來，期交所將持續研發創新商品，優化交易環境，為市場參與者創造更多價值，推動臺灣期貨市場穩健發展。

期交所 股票 臺灣期貨交易所

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