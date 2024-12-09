防詐嘉年華 看見成果

為推動金融知識普及，並喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，櫃買中心（Taipei Exchange）積極投入金融教育及社會公益。自2013年起，參與由台灣金融服務業聯合總會與各地方縣市政府聯合主辦「金融服務愛心公益嘉年華」活動。今年度繼6月15日台南場後，再於12月7日於台北舉辦，二場活動均圓滿順利完成。

本次愛心公益嘉年華台北場活動，於12月7日假國父紀念館舉辦，各金融公會、金融周邊單位及金融機構均共襄盛舉。櫃買中心當日以金融知識宣導及金融防詐騙為主軸設計活動攤位，並於現場架設「大力槌」遊戲機台，邀請民眾一起全力出擊，打擊詐騙。

此外，亦透過連結櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」的「人生選擇題2選1，你怎麼選？」互動遊戲，以寓教於樂方式，向民眾宣導金融防詐騙知識，提升防詐功力，現場民眾參與踴躍，反應相當熱烈。

櫃買中心表示，本次愛心公益嘉年華台北場活動，除以寓教於樂方式向民眾宣導金融防詐騙知識外，並透過臺北市政府捐贈台北市弱勢及社福團體，以實際行動支持社會公益活動、善盡企業社會責任。

櫃買中心指出，為持續防制金融投資詐騙，已在官網建置「防制金融投資詐騙專區」，藉由整合性防詐新訊、宣導短片、反詐騙新聞報導、反投資詐騙測驗小遊戲活動及相關反詐騙資源，向投資人宣導防制金融投資詐騙資訊，以潛移默化持續地進行相關宣導，並提醒投資人注意投資詐騙花樣日新月異及應提高警覺。（更多防制金融投資詐騙資訊，請至櫃買中心「防制金融投資詐騙」專區查詢）。