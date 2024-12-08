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群益期貨與新北市政府警察局聯手推出2025防詐桌曆與影音

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

群益期貨與新北市政府警察局聯手出擊，推出2025年全新形象桌曆，以「群心防詐 警民益起」為主題，結合防詐宣導短影音，透過生動設計提醒大眾提防金融詐騙，攜手守護財務安全。

群益期貨董事長賈中道指出，金融詐騙近年來呈現激增趨勢，犯罪手法層出不窮，包含電話詐騙、網路釣魚、虛假投資等，讓許多民眾難以防範，且面臨重大財務損失。因此，今年群益期貨的桌曆選定「防詐」為主題，透過警民合作強化大眾的風險防範意識。賈中道指出，隨著詐騙技術的進化，詐騙者利用各種高科技手段迷惑大眾，群益期貨希望借助桌曆這個日常生活中常見的媒介，讓民眾提高防詐意識，學會識別騙局、守護資產。

為了進一步強化宣導效果，群益期貨特別製作6支防詐宣導短影音，主題包含解除分期付款、網路帳號、假網拍、假投資、假求職及假冒公家機關等類型詐騙案例，從受害者心理入手，搭配警察的專業解說，介紹詐騙手法如何運作、如何辨別真假訊息等。賈中道指出，群益期貨希望透過多層次的防詐宣導形式，讓大眾更深入了解詐騙風險，培養出應對詐騙的防範意識。

此次的防詐主題桌曆也獲得新北市政府警察局的全力支持。新北市政府警察局局長廖訓誠強調，隨著科技進步與詐騙手法的日益多樣化，市民需要具備更高的防範意識與知識，以有效防止各類詐騙案件的發生。該桌曆特別針對各種常見詐騙手法進行提醒與說明，透過簡單易懂的圖文設計，幫助市民更輕鬆地掌握防詐重點。廖局長呼籲市民多加利用這類防詐資源，並在生活中提高警覺，共同營造安全無詐的社會環境。

群益期貨形象桌曆自2014年推出以來，已成為企業文化展示及社會責任推動的重要象徵。賈中道表示，群益期貨希望透過每年不同主題的桌曆傳遞企業的多元文化，同時也承擔對社會的責任。此次防詐桌曆的拍攝與設計皆由公司員工親自參與，以其真實、親切的形象拉近與大眾的距離，也使桌曆更具感染力。

未來，群益期貨將持續發揮企業影響力，在防範金融詐騙、保護客戶資產安全上貢獻更多力量。同時，公司也計畫進一步深化與警政機關的合作，探討更多創新防詐宣導方式，讓金融詐騙的防範意識在全社會扎根。群益期貨相信，只有透過全體社會的共同努力，才能讓每位民眾都擁有足夠的防詐知識和能力，抵禦各種詐騙手段，建立更安全的金融環境。

期貨 群益 詐騙

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