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國泰金控獲Buying Power 二大獎肯定 六度蟬聯採購獎「首獎」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
經濟部中小及新創企業署6日舉辦2024年「 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制頒獎典禮」，國泰金控獲採購獎「首獎」及「多元採購獎」肯定。國泰人壽協理廖昶超(圖右)代表出席領獎。(國泰金控/提供)
經濟部中小及新創企業署6日舉辦2024年「 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制頒獎典禮」，國泰金控獲採購獎「首獎」及「多元採購獎」肯定。國泰人壽協理廖昶超(圖右)代表出席領獎。(國泰金控/提供)

國泰金控積極落實社會培力行動獲肯定。經濟部中小及新創企業署12月6日舉辦2024年「BuyingPower社會創新產品及服務採購獎勵機制頒獎典禮」，國泰金控整合集團力量，以年度採購金額超過新台幣5,800萬元，六度榮獲採購獎「首獎」。此外，年度累積與34家社創採購商品且金額達標，也獲頒新設獎項「多元採購獎」肯定。

國泰人壽協理廖昶超代表領獎時分享，國泰能保持常勝軍的作法方法無他，即是集結集團資源發揮「選擇的力量」。國泰從2018年起參與Buying Power，透過商品或服務採購過程，深入了解社創組織成立背後的理念與堅持，總會令人感佩，藉由逐年發掘、累積優質社創組織，與國泰成為夥伴關係，一起合作擴大社會影響力，迄今國泰累計採購社創商品及服務已逾新台幣2.2億元。

在採購社創商品領域，國泰世華銀行與「育成社會福利基金會」及「屏東伯大尼之家」採購節慶自製公益產品；國泰證券於母親節、聖誕節，與「臺北市自閉症家長協會附設之小貝殼工作坊」及「Tribake樂芽」合作，分別舉辦手工精油皂製作與和菓子彩繪體驗，讓國泰員工近距離與身心障礙朋友協作交流。無論透過活動分享實作成果或公益產品分享客戶，每一份消費都能支持社創團體走得更遠，此外，當客戶收到公益產品，閱讀每份禮物故事，總能為節慶增添暖意，這就是國泰一直以實際行動支持社創組織發展的動力。

在採購社創組織服務上，國泰力行向符合社會創新平台資格的社創組織採購多元化服務，包括國泰員工教育訓練、舉辦各式主題活動與講座，以及辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等，今年度社創「服務類」採購金額總計近新台幣3,000萬元，達國泰年度向社創組織總採購金額的51%。

「Buying Power採購獎勵」2024年特別增設「多元採購獎」，獎勵採購社創組織金額達標，且位居今年度採購獎前十名獲獎企業。國泰今年共向34家社創組織採購且採購金額達標，符合資格也獲頒「多元採購獎」肯定。「Buying Power」成立目的為鼓勵企業用採購力支持社創組織發展，國泰歷年堅持發揮「選擇的力量」，期待用實際行動帶來改變。

國泰金控 新台幣

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