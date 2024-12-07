新新併審查中 中華信評：合併後台新銀系統重要性將受惠

台新金（2887）與新光金（2888）合併案已送件金管會，中華信評指出，台新銀行市場能見度以及系統重要性將因與新光銀行的合併計畫而受惠。預估合併後該行在國內銀行業的資產占比可能達到5.8%，存款市占率則可能達到5%至6%。若合併後該行可維持前述的存款市占率，中華信評會將一定程度的政府支持納入考量。

中華信評研究報告指出，台新銀行的國內消費金融業務擁有穩固的市場能見度。在國內消費金融領域擁有穩固的客戶基礎，包括在競爭激烈的信用卡與消費者放款業務中擁有穩定的市占率，以及在消金業務較大的客戶基礎支持下擁有眾多的分行與ATM網絡。在財富管理的業務量方面亦為領先銀行之一，並在數位銀行帳戶方面享有最高的市占率。

審慎的資本管理政策應可將資本水準維持在強健等級。中華信評認為，台新銀行2023年年底時的風險調整後資本（risk-adjusted capital；簡稱RAC）比約為10.8%，顯示該行的資本水準在強健等級。中華信評認為，未來一至二年該行的放款成長可能達到高個位數百分比，與此同時仍能維持其目前的資本實力且RAC比在高於10%的水準。此外，中華信評認為，母公司台新金控集團將為該行的資本實力提供支撐，且過去曾數次透過現金增資滿足該行的資本需求。

最後，市場能見度以及系統重要性將因與新光銀行的合併計畫而受惠。若與新光銀行的合併計畫得以實現，台新銀行的評等可能會因潛在的政府支持而受惠。中華信評預估，合併後該行在國內銀行業的資產占比可能達到5.8%，存款市占率則可能達到5%至6%。若合併後該行可維持前述的存款市占率，在此種情境下中華信評會將一定程度的政府支持納入考量。

金管會3日證實，收到新光金與台新金遞件資料，審查一大重點係文件是否齊全完備，再審酌是否需要請業者補件。審查時間原則為2個月，假設需要補件時間可能會再延長。