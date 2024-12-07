信保基金高雄捐血 冬季送暖並為企業諮詢

中小企業信用保證基金董事長魏明谷今天帶領員工於高雄文化中心舉辦「信保有愛、捐血送愛」公益活動，並邀請在地企業家與民眾一起挽袖捐血，除了充實台灣冬季血庫，也讓更多中小企業瞭解並善用信保資源。

信保基金是國家經營的公益財團法人，以信用保證方式協助企業淨零轉型，進而促進企業ESG永續發展並回饋社會。

魏明谷表示，信保基金與公益捐血有著相同的理念，均秉持「助人為快樂之本」精神，一個是幫助企業發展的堅實靠山，一個是延續他人生命的大愛，都在做對他人有益的工作。當天捐血人潮眾多，現場超過200位民眾踴躍捐血，場面熱鬧溫馨。

信保基金表示，活動現場設有企業諮詢專區，捐血送愛的同時，也將信保基金推廣給更多民眾認識，並提供專人面對面諮詢服務，讓企業獲取更完整的融資知識與建議。

信保基金新聞稿指出，今年適逢信保基金成立50週年，除了5月將高雄服務中心升格為高雄分部，擴大人力，提供南部企業更便捷的信用保證與諮詢服務，更舉辦多場環境保護、落實社會責任等ESG系列活動，秉持「環境共生、社會共好、企業共贏」的核心價值，透過公益及各類廣宣活動，讓更多中小企業更加瞭解並善用信保資源。