快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

市場預期台股短期仍持續波動 防守拚反彈靠Smart多因子策略布局

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
在台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，並於隔日12/3日再度站回2萬3千點大關。 情境示意圖／Ingimage
在台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，並於隔日12/3日再度站回2萬3千點大關。 情境示意圖／Ingimage

台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，並於隔日12/3日再度站回2萬3千點大關。此外，外資的淨空單也再降回到4萬口以下。雖跡象顯示台股正朝樂觀方向邁進，然而，受到川普關稅言論的影響，市場仍預期台股短期內將繼續在震盪區間內波動。

不過從近期利多消息來看，中東地緣政治風險降溫使得市場的避險情緒趨緩、美國4大CSP資本支出持續增加代表看好AI未來發展應用、中經院發布的PMI(採購經理人指數)較上月提升顯示第4季景氣較佳，以及傳出特斯拉執行長馬斯克大額急單搶購GB200晶片等消息，都支撐著台股中長期基本面仍看好。

Smart 多因子 在波動中導航投資起跑點

雖然AI基本面看好，但投資人若怕市場過於波動或者找不到進場時機點，此時不妨考慮由富蘭克林華美所推出的市值型ETF：00905 FT臺灣Smart ETF，00905主打多因子選股策略，透過成長、價值、股利、品質四大優勢精準掌握台股產業資金脈動，來達到漲時重勢：在多頭中追求更高的成長報酬；跌時重質：在空頭中找尋被低估價值的潛力公司，追求市場反彈後的補漲契機。

00905目前前十大持股分別為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、中華電（2412）、嘉澤（3533）、長榮航（2618），持股以半導體占比42%為主。

歷經多空淬鍊 多因子策略表現優異

00905在上半年AI多頭熱潮與下半年市場波動下，今年以來報酬率表現仍優異，而資產規模也持續從年初的19億一路增長突破70億(資料來源：富蘭克林華美投信官網，2024/12/3)；受益人數相比年初成長143%來到5萬5千人，顯示越來越多人關注並持有00905，做為參與新一波AI熱潮的新選擇。

AI 台股

延伸閱讀

川普至少延攬6位富豪 2025年內閣總身價將超過62億元

美國史上最大金主 馬斯克花了2.5億美元為川普助選

白宮AI加密幣沙皇 川普拍板…凸顯最大金主對華府影響力

ChatGPT專業版 每月200美元

相關新聞

央行19日理監事會 房市管制是否再出招受矚

央行19日舉行第4季理監事會，相較利率決策，是否會再祭出第8波選擇性信用管制更受矚目。專家認為，央行貨幣政策目前「宜靜不...

「亞洲資產管理中心」啟動 高市府、北富銀簽署合作意向書

台北富邦銀行12月6日與高雄市政府正式簽署「亞洲資產管理中心合作意向書」，雙方未來將緊密協作，配合中央政策完善高雄資產管...

市場預期台股短期仍持續波動 防守拚反彈靠Smart多因子策略布局

在台股加權指數經歷了連續一周的下跌（11/25-11/29）後，終於在12月2日迎來了轉機，當日指數上漲474點，收於2...

國泰金永續供應商大會登場 攜手逾1200家供應商落實減碳管理

國泰金控（2882）2016年起領先同業召開永續供應商大會，今(2024)年以「推動碳盤查與減碳管理」為主軸，鼓勵供應商...

亞洲資產管理高雄專區 明年7月營運

亞洲資產管理中心金融特區即將上路，金管會表示，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年三月發布設立及試辦規定，金融機構可於四...

台新金總座 盼新新併順利

台新金、新光金本周二向金管會送件申請合併，台新金控總經理林維俊昨日出席二○二四年耶誕祭點燈儀式時指出，希望併購案能順利進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。