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央行管控不動產授信 中華信評：土銀分散土建融放款

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評研究報告指出，在主管機關控管不動產相關授信政策下，土地銀行放款成長放緩且市占率下滑。中華信評預期，未來幾季土銀將承作更多政策性中小企業放款以維持市場地位，並增加存款以支撐其業務成長。

中華信評指出，由於主管機關對不動產相關放款祭出信用管制措施，加上外幣放款動能陷入停滯，土銀2024年上半年的放款成長面臨壓力。該行於2024年上半年的放款年成長率為2.1%，低於中華信評先前預測的7%。截至2024年6月30日，該行的放款市占率亦已從2023年底的6.0%降至5.8%；存款市占率於同期間則從4.8%降至4.6%。央行透過不動產授信控管為國內不動產市場降溫，而美元資金成本升高則影響外幣放款需求。

中華信評認為，受到2024年上半年總體經濟條件的影響，土銀市場地位減弱應屬景氣循環所致。土銀已採取審慎的成長策略以分散其風險較高的土建融放款，且目前著重於擴大對中小企業的放款規模。存款與對中小企業放款將持續成長。

中華信評仍認為，土銀對於台灣政府與國內金融體系仍具有高度重要性，且政府將在需要時及時給予該行支持，以維持對國內金融市場的信心。

土銀 華信

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