「亞洲資產管理中心」啟動 高市府、北富銀簽署合作意向書

台北富邦銀行12月6日與高雄市政府正式簽署「亞洲資產管理中心合作意向書」，雙方未來將緊密協作，配合中央政策完善高雄資產管理示範專區的相關金融服務及設施，齊力打造台灣資產管理生態圈，協助高雄成為台灣資產管理服務的新樞紐，攜手達成「繁榮地方、資產倍增」願景。

北富銀總經理郭倍廷表示，「成為亞洲一流金融機構」一直是北富銀的目標，現在中央政府及高雄市政府合力打造「亞洲資產管理中心」，針對銀行業所提出的四大執行計畫，包含擴大私人銀行(財富管理)業務、發展OBU協作境外資產管理業務、推動家族辦公室資產管理及訓練資產管理相關專業人才等，均為北富銀在財富管理業務上高度重視的項目，北富銀後續會全力以赴，依據中央政府打造地方資產管理專區的相關配套措施計畫，擴展高雄布局，研發多元金融商品並積極引進專業人才，提供客戶對標國際水準的資產管理體驗，厚植台灣金融業的競爭力。

台灣擁有全球級的產業基礎、雄厚的民間財富與旺盛的投資活力，在成為資產管理中心上占有先天優勢；高雄作為亞洲資產管理中心的首選之地，具備「亞洲新灣區」與自由貿易港區的多重優勢，結合區內卓越的工作及生活品質，更能為日後形成境內外資產管理的專業生態聚落提供良好環境。

北富銀近年持續進行分行據點優化，原高雄地區即有增設分行規劃，將配合「亞洲資產管理中心」計畫，聚焦在高雄亞灣區鄰近苓雅區的地段尋找合適據點，也期待未來新分行開設後，能進一步拓展高雄的城市功能，使其成為充滿活力的金融中心，帶動周邊地區的全面升級，結合北富銀卓越的財富管理專業，為台灣資產管理業務的發展注入新動能。