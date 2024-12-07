國泰金永續供應商大會登場 攜手逾1200家供應商落實減碳管理

國泰金控（2882）2016年起領先同業召開永續供應商大會，今(2024)年以「推動碳盤查與減碳管理」為主軸，鼓勵供應商針對自身商品與服務進行碳盤查與減碳管理，並申請環境部減碳標籤認證，與國泰一起加入減碳行列，邁向永續淨零。

國泰2018年成為全球首家遵循ISO20400永續採購指南並通過查核之金融機構，從環境、社會與治理面與供應商夥伴共好，提供教育訓練與交流機會、與廠商共構永續供應鏈、落實綠色採購，去(2023)年度綠色採購金額達5.66億元，較前(2022)年成長超過兩成，且已是連續3年保持正成長，更連續14年獲環境部(前環保署)「綠色採購績優單位」肯定。

身為永續金融先行者聯盟的一員，國泰承諾在2050年前實現淨零排放，國泰世華銀行資深副總蔡翔馨表示：「藉由舉辦永續供應商大會，我們希望進一步提升供應商夥伴對淨零與減排的意識，鼓勵更多利害關係人一起努力推動淨零目標。我們堅信，只有通過廣泛合作，才能有效進行減碳行動，共同應對氣候變化，承擔地球公民責任，攜手創造可持續的未來。」

為達成與廠商攜手減碳目標，相關大會進行也採取一系列減碳舉措，如活動現場用電100%使用再生能源，邀請函、會議資料及問卷均採用數位無紙化，並鼓勵與會者攜帶環保杯及搭乘大眾交通工具。此外，大會也希望達到企業永續作為交流目的，特別邀請台灣富士軟片資訊分享產品全生命週期的減碳管理作法，以及高齊能源科技(介紹產品碳足跡盤查、碳標籤及減碳標籤的輔導經驗，透過了解產品生命週期各階段所產生的碳排放量，找到排放熱點，進而針對熱點思考與制定減碳計畫，希望號召更多供應商落實產品碳足跡盤查。截至去(2023)年底，國泰金控共有1,266家供應商夥伴，永續教育訓練完訓率達100%，且100%簽署響應國泰《永續價值宣言》。

國泰金控聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，對於各項永續議題擬定短、中、長期目標，為利害關係人創造共利與長期價值，身為「永續金融先行者」之一，國泰金控期許由自身做起，發揮金融核心職能與影響力，採取具體減碳行動，共同為地球永續盡一份心力。