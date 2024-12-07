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央行19日理監事會 房市管制是否再出招受矚

中央社／ 台北7日電
央行19日舉行第4季理監事會，是否會再祭出第8波選擇性信用管制更受矚目。路透
央行19日舉行第4季理監事會，是否會再祭出第8波選擇性信用管制更受矚目。路透

央行19日舉行第4季理監事會，相較利率決策，是否會再祭出第8波選擇性信用管制更受矚目。專家認為，央行貨幣政策目前「宜靜不宜動」，重點會放在選擇性信用管制是否調整，但也有學者指出，房市正在降溫，應拉長觀察時間，讓市場機制先行調節。

今年上半年房市急速升溫，一度導致市場爆出「房貸荒」，央行大動作出招，先是8月邀34家國銀「喝咖啡」，要求提出為期1年的不動產貸款自主改善方案，9月理監事會更祭出史上最嚴的第7波選擇性信用管制，從數據看來，10月、11月成交量已見下滑。

先前央行總裁楊金龍在立法院報告時，被立委問及是否還會有第8波選擇性信用管制，他表示，政策需要發酵一段時間，慢慢觀察效果，目前房市的預期心理已經停住，但要談第8波「言之過早」。

如今理監事會召開在即，各界緊盯央行是否會新的管制措施，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，以國內外經濟情勢看來，台灣央行很難再升息，因此政策重點是選擇性信用管制，雖然10月、11月建物買賣移轉棟數下滑，房仲、代銷多認為打房已見效，但以雙北房價鬆動而言，「不能說目的已達成」。

林啟超也說，央行關注銀行不動產貸款集中度，還有銀行法第72條之2水位調整，因此房市管制不可能馬上落幕。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真則表示，今年下半年，房市量能萎縮非常明顯，不少房仲業者近期的成交量幾乎較6月腰斬，房市降溫很明確，雖然價格沒有明顯鬆動，民眾對價格上漲的預期已減少。

劉佩真說，央行主要關注是房價變化、不動產貸款集中度等指標，不過第7波選擇性信用管制9月下旬推出，至今才一季的時間，成果尚未完全顯現，央行若能拉長觀察時間，會是比較好的作法。

中央大學經濟系教授吳大任認為，房市陷入盤整，主因是銀行法第72條之2對不動產放貸水位的限制，並非選擇性信用管制的政策效果；由於銀行放貸趨緊，許多想買房的人，有意願、沒能力，導致市場需求下降，房市降溫。

吳大任分析，台灣房價高漲的根本問題，在於地震頻傳，民眾花了大把積蓄買房，都想買到更安全的房子，但建築法規修正後、具備較好抗震能力的新古屋、新成屋，供給遠遠不足，供需失衡才是推升房價長期走高的關鍵。

吳大任認為，可以理解近年房價迅速衝高，央行壓力很大，但房市不能單靠央行從後端處理，內政部等相關部會也必須要有更積極作為，強化都市更新、危老重建，增加安全房屋的供給，才能真正從結構面解決問題。

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