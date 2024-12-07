台新金總座 盼新新併順利

台新金、新光金本周二向金管會送件申請合併，台新金控總經理林維俊昨日出席二○二四年耶誕祭點燈儀式時指出，希望併購案能順利進行，不預期何時會有結果，會持續與主管機關溝通，看什麼該修改、什麼該做的，台新金都會努力去做。

台新金控昨日舉行耶誕點燈儀式，台新金控董事長吳東亮出乎意料並未現身會場，林維俊轉達，主要是因為風寒因素而未出席；儘管吳東亮未出席，但新新併的另一主角「新光金」高層，包括新光金副董事長吳東明、大股東也是新壽副董事長洪士琪、新光金暨新壽董事長魏寶生、新光銀行董事長賴進淵，和元富證券董事長陳俊宏等高層都前來觀禮。

被問及和工會的協商進度時，林維俊則表示，等協商代表選出之後就會積極溝通；他也強調，希望大家一起留下來，讓人力資源一起整合，有更大的人力資源池可以好好運用。

對於明年的股利配發，林維俊回應，台新金控十一月每股獲利（ＥＰＳ）一點三五元，加上未分配盈餘也可拿來分配，他強調：「相信會有非常有競爭力的股利回報投資人！」會以多現金、少股票的方向去發展，具體的股利水準，會報明年董事會通過之後，再訂定股利水準。

對於美國總統當選人川普明年正式執政後的影響，林維俊表示，川普代表變數，但台灣經濟表現不錯，政府也陸續上修經濟成長率，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）、通膨等也控制在不錯水準，「我們當然還是有更好的表現空間」，但環顧世界後，「台灣表現得還可以，應該為自己加油一下」，並預期明年榮景仍會持續。