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亞洲資產管理高雄專區 明年7月營運

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

亞洲資產管理中心金融特區即將上路，金管會表示，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年三月發布設立及試辦規定，金融機構可於四月遞件申請，最快七月可成立開始營運，並期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。

金管會主委彭金隆昨日率團實地參訪高雄資產管理專區，金管會表示，近幾年高雄市政府為促進當地經濟發展及吸引產業投資，已於亞灣智慧科技創新園區提供辦公室租金、新進勞工薪資等相關補貼方案，積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄。

金管會也指出，設置高雄資產管理專區，是推動亞洲資產管理中心計畫中非常重要的子計畫，透過實體、虛擬金融聚落形成，鬆綁各項業務、提供政策誘因，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。

外資 經濟發展 資產

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