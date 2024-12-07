聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲資產管理高雄專區 明年7月營運
亞洲資產管理中心金融特區即將上路，金管會表示，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年三月發布設立及試辦規定，金融機構可於四月遞件申請，最快七月可成立開始營運，並期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。
金管會主委彭金隆昨日率團實地參訪高雄資產管理專區，金管會表示，近幾年高雄市政府為促進當地經濟發展及吸引產業投資，已於亞灣智慧科技創新園區提供辦公室租金、新進勞工薪資等相關補貼方案，積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄。
金管會也指出，設置高雄資產管理專區，是推動亞洲資產管理中心計畫中非常重要的子計畫，透過實體、虛擬金融聚落形成，鬆綁各項業務、提供政策誘因，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言