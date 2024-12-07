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台幣四天升值1.9角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美元指數下挫，新台幣匯率與台股走勢脫鉤。聯合報系資料照
美元指數下挫，新台幣匯率與台股走勢脫鉤。聯合報系資料照

美國非農就業報告出爐前夕，市場觀望氣氛濃厚，美元指數下挫，新台幣匯率與台股走勢脫鉤，昨（6）日終場升值3分，以32.408元作收，連四升並為近一個月新高，總成交量為14.965億美元。累計近四個交易日，新台幣匯率升值1.9角。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.26％，主要亞洲貨幣漲跌互見，其中南韓在「一夜戒嚴令」後政局持續動盪，拖累韓元匯率重挫0.48%、淪為「最弱亞幣」，日圓匯率也貶值0.21%。至於星元、新台幣與人民幣匯率相對強勢，昨天分別對美元升值0.1%、0.09%與0.04%。

匯銀主管指出，美聯準會將於12月17日至18日舉行FOMC會議，會後將公布最新利率決策，美國非農就業報告為聯準會關注的就業市場指標，數據揭露前，市場屏息以待，美元指數自高點回落，新台幣也趁勢反彈。統計過去一周，新台幣匯率先貶後升，累計升值4.9分，升幅為0.15%。

匯銀主管分析，先前台股接連展現多頭氣勢，帶動新台幣匯率由弱轉強，估計短期內，新台幣匯率仍將維持32.2~32.6元區間波動。

台幣匯率 新台幣

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