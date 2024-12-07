花旗儲備幹部 千人應徵

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

花旗銀行昨（6）日宣布，10月開跑的「花旗銀行暑期實習及儲備主管計畫」應徵踴躍，至今吸引超過千名人才應徵，本周將依照履歷投遞順序面試。

花旗銀表示，申請開放到12月22日止，今年徵才職缺鎖定企業金融事業群、商業金融事業群及投資銀行部門。外銀儲備幹部若表現優秀，通常首年年薪可破百萬。

花旗暑期實習計畫有四大特點：第一，暑期十周密集的專案執行訓練 （2025年6月中至8月）；第二，與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動、累積專業經驗；第三，透過實習計畫進而了解跨國銀行運作，及早立定職涯目標；第四，實習結束前，有機會獲得直接轉為隔年儲備主管的機會。

由於花旗銀暑期實習培訓計畫，提供即將畢業年輕人，進入外商銀行的金融業實務運作機會，且專業培訓後，表現優異的暑期實習生有機會直接錄取成為隔年儲備主管。花旗儲備主管計畫具五大特色。第一，紮實全面的在職訓練計畫；第二，依照部門需求安排輪調；第三，執行部門專案，學習跨國團隊合作；第四，前往全球金融中心受訓，參與全球或亞太區高階主管的培訓課程或經驗分享；第五，高階主管授課並擔任職涯導師。

實習 職涯 花旗

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