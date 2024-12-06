高雄組最強金融國家隊 打世界盃

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高雄市長陳其邁昨（6）表示，隨著台灣經濟的發展與金融深化，國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達到百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機。他表示，亞洲資產管理中心高雄專區結合亞灣區發展，吸引國內外資產管理公司進駐，將組最強高雄金融隊打世界盃。

陳其邁說，這三年來高雄持續向行政院積極爭取「境外資產管理中心聚落」，隨著台灣經濟的發展與金融深化，國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達到百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機，高雄將組成最強的金融國家隊，打造台灣成為亞洲資產管理中心。

他強調，高雄擁有海空雙港、絕佳的交通優勢，同時也是台灣的製造業重心，將打造由高雄至亞洲主要城市的一日生活圈。近期包含半導體先進製程、電動車、AI智慧科技以及高階軟體服務，陸續投資高雄注入全新的產業量能，更在演唱會疏散上等發揮卓越的智慧城市。

高市經發局長廖泰翔指出，將參考香港及新加坡等國際金融中心，規劃成立英文客製化投資服務的單一窗口，協助統籌中央及地方各項執照申請及行政便捷管理。並比照「亞灣2.0」計畫，提供企業006688租金補助，即第一、二年免租金，第三、四年打六折，第五、六年八折。

壽險公司 陳其邁

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