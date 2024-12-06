高雄亞洲資管中心 16家進駐…最快明年6月營運

金管會成立亞洲資產管理中心高雄專區，昨（6）日舉行啟動典禮，16家金融證券業簽署合作意向備忘錄，將進駐打造私人銀行與國際金融服務專區，推動高雄金融邁向國際化。金管會主委彭金隆指出，資產管理專區將以高雄為起點，最快明年3月發布試辦設立規定，4 月開放申請，6、7月可正式成立與營運。

彭金隆率中央銀行、財政部、銀行局、證券期貨局、保險局及超過40家銀行業、證券業、投信投顧業及保險業等金融業者至高雄，與高雄市長陳其邁共同啟動亞洲資產管理中心高雄專區。

著眼龐大高端財管顧客商機，昨日共計14家銀行、一家券商以及一家投信投顧，在現場簽署合作意向書，包括已經取得辦理財管2.0核准的中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、元大銀、合庫銀、兆豐銀、一銀、滙豐銀、華銀、上海商銀（5876），另外聯邦銀、星展銀以及渣打銀與中信投信、統一證券也加入簽署。

昨日現場金融高層雲集，包括中信銀行董事長陳佳文、國泰世華銀行總經理李偉正、台北富邦銀行總經理郭倍廷與玉山銀行、元大銀行、滙豐銀行等多家銀行總座均出席。

金管會規劃，預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於明年4月遞件申請，經三個月審核，最快6、7月可正式成立營運，期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。

高雄金融特區鎖定億元級高端財管客戶或是境外客戶經營，官員透露，尚未取得財管2.0但昨日已經簽署合作意向書的銀行，後續申請財管2.0執照機會高。