高雄亞洲資管中心 16家進駐…最快明年6月營運

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金管會成立亞洲資產管理中心高雄專區啟動。市長陳其邁（前排左四)、金管會主委彭金隆（前排左五)，及銀行、券商、投顧公會及金融業代表。高雄市政府／提供
金管會成立亞洲資產管理中心高雄專區啟動。市長陳其邁（前排左四)、金管會主委彭金隆（前排左五)，及銀行、券商、投顧公會及金融業代表。高雄市政府／提供

金管會成立亞洲資產管理中心高雄專區，昨（6）日舉行啟動典禮，16家金融證券業簽署合作意向備忘錄，將進駐打造私人銀行與國際金融服務專區，推動高雄金融邁向國際化。金管會主委彭金隆指出，資產管理專區將以高雄為起點，最快明年3月發布試辦設立規定，4 月開放申請，6、7月可正式成立與營運。

彭金隆率中央銀行、財政部、銀行局、證券期貨局、保險局及超過40家銀行業、證券業、投信投顧業及保險業等金融業者至高雄，與高雄市長陳其邁共同啟動亞洲資產管理中心高雄專區。

著眼龐大高端財管顧客商機，昨日共計14家銀行、一家券商以及一家投信投顧，在現場簽署合作意向書，包括已經取得辦理財管2.0核准的中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、元大銀、合庫銀、兆豐銀、一銀、滙豐銀、華銀、上海商銀（5876），另外聯邦銀、星展銀以及渣打銀與中信投信、統一證券也加入簽署。

昨日現場金融高層雲集，包括中信銀行董事長陳佳文、國泰世華銀行總經理李偉正、台北富邦銀行總經理郭倍廷與玉山銀行、元大銀行、滙豐銀行等多家銀行總座均出席。

金管會規劃，預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於明年4月遞件申請，經三個月審核，最快6、7月可正式成立營運，期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。

高雄金融特區鎖定億元級高端財管客戶或是境外客戶經營，官員透露，尚未取得財管2.0但昨日已經簽署合作意向書的銀行，後續申請財管2.0執照機會高。

中信銀行 玉山銀行

延伸閱讀

亞洲資產管理中心落腳高雄 16家金融業者簽合作備忘錄

高雄亞洲資產管理中心曝五大亮點 最快明年7月營運

都有意角逐台南市長 陳亭妃、林俊憲同框推在地農產品

【重磅快評】彭金隆首選高雄 是南北平衡或政治正確？

相關新聞

金控前11月獲利 七家攀新高…中信金賺逾683億元

九家金控昨（6）日公布11月獲利，受到台股11月下跌逾500點影響，部分金控11月單月獲利下滑，但累計獲利有多達七家金控...

壽險業購地一波波…台新人壽砸53億 桃園獵地

台新金控昨（6）日晚間代子公司台新人壽公告，取得日勝生位於桃園市之土地，交易總金額為新台幣53.68億元。台新人壽表示，...

亞洲資產管理高雄專區 明年7月營運

亞洲資產管理中心金融特區即將上路，金管會表示，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年三月發布設立及試辦規定，金融機構可於四...

台新金總座 盼新新併順利

台新金、新光金本周二向金管會送件申請合併，台新金控總經理林維俊昨日出席二○二四年耶誕祭點燈儀式時指出，希望併購案能順利進...

台幣四天升值1.9角

美國非農就業報告出爐前夕，市場觀望氣氛濃厚，美元指數下挫，新台幣匯率與台股走勢脫鉤，昨（6）日終場升值3分，以32.40...

台新金總座林維俊出席耶誕點燈 明年經濟展望很樂觀

台新金控昨（6）日晚間舉行耶誕樹點燈儀式，邀請新光金控與子公司高層同樂，包含新光金控董事長魏寶生、副董吳東明、新光人壽副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。