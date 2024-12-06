金控淨利耀眼 股利配發可期

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

14家上市金控今年前十月獲利已超越2021年紀錄創歷史同期新高，11月多數金控仍保持續創新高的佳績，使得今年全年金控獲利刷新2021年紀錄在望，而獲利的強勁成長也提供明年發放股利的堅實基礎，預期明年金控股利配發也可望隨獲利創高。

至10月底整體上市金控的累計稅後純益，已經達到5,369億元，超越2021年同期、創歷史新高，比去年同期成長幅度達47%多。

11月率先公布自結獲利的九家金控，也有七家續創歷史同期新高，顯示即使11月單月略有下滑，仍保持之前的戰績不墜，在台股年底前多頭行情延續，科技業出現提前拉貨潮，以及美國可望持續降息之下等因素下，將有利於金控投資操作獲利增長，包括壽險子公司獲利動能持續成長、銀行子公司財富管理手收與年關放款與消金旺季帶動收益，證券獲利也受惠台股熱絡，如無重大突發利空則今年全年獲利創新高只差一步。

由於今年多數金控來自處分國內外股票的資本利得不少，貢獻獲利成長，淨值項下其他權益也持續轉佳，均有利於蓄積配發股利的能力，預期金控獲利續創新高下，股民對明年股利也可樂觀期待。

台股 年金 股利

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