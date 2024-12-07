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金控前11月獲利 七家攀新高…中信金賺逾683億元

經濟日報／ 記者夏淑賢楊筱筠林勁傑戴玉翔／綜合報導
七家金控創下同期歷史新高，中信金累計前11月稅後純益683.2億元。聯合報系資料照
七家金控創下同期歷史新高，中信金累計前11月稅後純益683.2億元。聯合報系資料照

九家金控昨（6）日公布11月獲利，受到台股11月下跌逾500點影響，部分金控11月單月獲利下滑，但累計獲利有多達七家金控創下同期歷史新高，中信金（2891）累計前11月稅後純益683.2億元，全年可望飛越700億元大關，累計每股稅後純益（EPS）3.45元暫居第一；元大金累計稅後純益340.66億元，EPS 2.63元居次。

台股加權指數11月下跌557點，使得不少金控11月單月獲利因評價損失或是實現虧損衝擊獲利，加以壽險端雖有美元升值的匯兌利益，但各家公司11月台股投資損益表現不一，也使得昨天公布獲利的九家金控11月單月獲利較前月減少家數大於增長家數；但累計前11月獲利，除台新與國票金外，其餘七家均創同期歷史新高。

中信金11月稅後純益49.38億元，較前月成長約1億多元，累計前11月合併稅後純益683.27億元，年增逾24%，累計EPS為3.45元，金控與旗下中信銀行同創同期歷史新高。中信銀11月稅後純益42.86億元較前月略有下滑，累計前11月稅後純益450.6億元，年成長16%。

元大金11月稅後純益37.3億元，單月獲利較前月成長15%，儘管11月台股大跌，但元大證券11月經紀手收與息收、自營操作與海外獲利均較前月大增，累計元大金前11月稅後純益340.66億元，續創歷史同期新高，獲利年增30.8%幅度領先，累計EPS為2.63元。元大銀11月單月稅後純益達10.65 億元的相對高水位，月增五成，累計獲利94.25億元，今年全年賺百億元可期。

兆豐金11月在核心子公司兆豐銀單月僅賺8.77億元影響下，11月自結獲利較前月大減47%，僅賺9.49億元，累計前11月稅後純益320.61億元則是續創新高，年增近3%、EPS為2.17元。

兆豐金指出，兆豐銀11月獲利銳減主因財務操作台股評價與實現損失，以及SWAP換匯交易收益減少影響。

第一金11月獲利較前月下滑16.2%，為15.08億元，累計前11月稅後純益241.17億元續創新高，年增12.7%，EPS 1.72元。單月獲利下滑主因一銀呆帳回收減少。

永豐金11月稅後純益10.01億元，月減41.8%，累計前11月稅後純益212.19億元續創高，年成長13.9%，EPS 1.67元。永豐銀11月獲利則是較前月略增，主要受益於金融交易利得增加。

華南金11月稅後純益15.92億元，累計獲利突破200億元大關，為211.93億元，年增5.3%創同期高，EPS為1.54元。旗下華南銀累計前11月稅後純益196.49億元貢獻最大。

玉山金11月單月稅後純益16億元，累計稅後純益240億元，EPS為1.5元。核心玉山銀行累計稅後純益226.8億元，年增23.7%，玉山證券累計獲利20.2億元，年增72%。

台新金11月稅後純益13.8億元，月增11.2%，前11月稅後純益192.8億元，年增33.9%，EPS 1.35元，寫下歷史同期次高，旗下台新銀累計稅後純益167.5億元，創歷史同期新高。

EPS 元大金

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