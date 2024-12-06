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臺灣企銀持續銀髮照護 霧峰桐林成立第26家樂齡學堂

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀贊助「台中市霧峰區桐林社區發展協會」成立第26家銀髮樂齡學堂，該行副總經理曾國樑（第一排左三）、霧峰區區長張慶庸（第一排左四）與社區長輩們一同合影。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀贊助「台中市霧峰區桐林社區發展協會」成立第26家銀髮樂齡學堂，該行副總經理曾國樑（第一排左三）、霧峰區區長張慶庸（第一排左四）與社區長輩們一同合影。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）持續推動銀髮照護，贊助「台中市霧峰區桐林社區發展協會」成立全台第26家銀髮樂齡學堂，6日熱鬧揭牌，臺灣企銀副總經理曾國樑、霧峰區區長張慶庸及多位愛心企業家到場參與，以行動共同支持社區銀髮照護。

桐林里為農村型社區，65歲以上長者人口約23%，屬高齡化社區，社區邀請長者共食共學，辦理豐富手作DIY、繪畫及健康講座等課程外，積極推廣生態保育，透過生態專家指導社區居民以手工木作巢箱復育領角鴞，並組成「咕咕巡守隊」進行巡守及繁殖紀錄，朝「照顧人也照顧動物」的示範社區目標邁進。

臺灣企銀表示，實際造訪該社區時發現當地活動空間狹小且缺乏收納空間，導致舉辦課程活動不易，為支持該社區推動生態營造、環境教育及長者關懷照顧，該行專案贊助其改善據點空間、廚房設備及補助食材費用等，攜手愛心企業們共同打造高齡友善社區。

2018年起於全臺各地辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設備，提供長者優質用餐及活動環境，同時透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金專款專用於銀髮長者及弱勢族群等照顧。

信用卡 生態保育 臺灣企銀

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