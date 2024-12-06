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台新金：與工會、金管會積極溝通 盼新新併盡快完成

中央社／ 台北6日電

台新金今天傍晚舉行耶誕祭點燈儀式，特別邀新光金高階經營層共同參與，對於新新併近日正式送金管會審查，台新金總經理林維俊表示，與主管機關好好溝通，希望在主管機關指導下，併購案可盡快完成。

台新金今天舉行耶誕祭點燈儀式，原訂出席的台新金董事長吳東亮因身體不適缺席，但適逢新新併推進之際，新光金暨新壽董事長魏寶生、新壽副董事長洪士琪、新光銀行董事長賴進淵及元富證券董事長陳俊宏皆有出席，備受矚目。

林維俊接受媒體聯訪表示，希望國泰民安、亦希望在主管機關指導下，併購案能順利進行。他也強調，不預測審查期程，與主管機關好好溝通、主管機關會給予指導，對於該修改、該執行之處，經營團隊都會努力達成。

林維俊指出，日前在等待新光銀行工會選任協商代表，在協商代表選出後，經營團隊積極與工會溝通，抱持希望大家都能留下來一起努力的心態，盼整合2家人力資源、打造最強人力資源池，一起為更大更好的金控努力，「工會不是問題，我們會很誠懇和工會溝通」。

媒體關注，明年底是否有機會看見台新新光金控耶誕樹，林維俊對此未鬆口，仍強調在主管機關指導下，希望盡快完成合併。

台新金今年前11月累計稅後淨利達新台幣192.8億元，年增33.98%，累計每股稅後淨利（EPS）達1.35元。

展望明年股利發放，林維俊表示，現在談股利政策有點早，但今年累計至11月底止台新金EPS已達1.35元，再加上帳上未分配盈餘可分配，經營團隊相當有信心可提出非常有競爭力的股利，回報股東。

他也提到，台新金未來股利將朝「多一點現金、少一點股票」發展，但一切都還在規劃中，要待明年董事會通過後才會正式對外公告。

對於明年總經環境，林維俊認為相當樂觀，雖然美國總統當選人川普（Donald Trump）代表一變數，但台灣經濟表現相當不錯、主計總處已上修今年經濟成長率預測，且台灣通膨率控制在還不錯水準，「台灣當然還有更好的空間，但環顧全世界，台灣應為自己加油，表現真的還可以。」

台新金 股利 董事長

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