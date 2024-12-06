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台新人壽砸53.68億買日勝生土地 將建立體化物流中心

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業大獵地！繼富邦人壽、台灣人壽、國泰人壽等之後，台新金控（2887）6日晚間代子公司台新人壽公告，取得日勝生位於桃園市之土地，交易總金額為新台幣53.68億元。台新人壽表示，會買下該土地主要是考量北台灣地區物流需求強勁，而該土地未來將興建立體化物流中心，用來長期出租，創造穩定收益。

根據台新金公告內容顯示，該筆土地位於桃園市觀音區觀塘段21地號，土地面積約2.45萬坪，交易總金額達新台幣53.68億元，交易對象為日勝生100％持股子公司立疆開發股份有限公司。

台新人壽表示，會買下該土地主要是考量北台灣地區物流需求強勁，而該土地未來將興建「立體化物流中心」，用來長期出租，會符合保險業投資不動產收益率規範，創造穩定收益。

台灣人壽指出，之所以會選擇投資素地而並非選擇購買既有建物是因為近五年來，已有不少同業有購入工業土地並投資興建物流中心的案例，台新人壽的不動產團隊經多年研究及市場開發，並探詢、掌握國內外大型物流業者需求之後，相較於直接購入既有建物，購入素地，再自行興建物流中心更符合需求，不僅能開發貼近市場需求的產品，降低招租風險，同時也能獲取較高的租金收益。

至於預計何時開始開發及完工？台新人壽表示，將依保險業辦理不動產投資管理辦法規定申請建造執照，會於規定年限內，興建完工並符合即時利用要求的時程及收益率。

展望未來的不動產投資，台新人壽說，只要符合保險業投資規範有良好收益率及可掌控的招租管理風險之不動產，皆會納入評估範圍，並不排斥各種類型不動產，但暫時不考慮純住宅開發產品。

台新金控 新台幣

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