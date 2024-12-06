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台新聖誕點燈！新光高層集體亮相 林維俊盼併購案順利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控晚上舉行聖誕點燈，台新金總經理林維俊（左六）、台新銀行董事吳昕豪（左四）等人出席，與嘉賓、民眾，一同倒數點亮象徵「認真永續」的巨型聖誕樹，華麗照亮台北市仁愛圓環夜空，今年持續第二年針對聖誕活動自願性減碳，以實際行動親身實踐，號召大家一同節能減碳，邁向永續未來。記者曾吉松／攝影
台新金控晚上舉行聖誕點燈，台新金總經理林維俊（左六）、台新銀行董事吳昕豪（左四）等人出席，與嘉賓、民眾，一同倒數點亮象徵「認真永續」的巨型聖誕樹，華麗照亮台北市仁愛圓環夜空，今年持續第二年針對聖誕活動自願性減碳，以實際行動親身實踐，號召大家一同節能減碳，邁向永續未來。記者曾吉松／攝影

台新金控（2887）6日晚間舉行聖誕樹點燈儀式，董事長吳東亮因風寒未能出席，但他也邀請新光金銀保證高層一起同樂，包含新光金（2888）董事長魏寶生、副董吳東明、新光人壽副董洪士琪等人皆親自出席。台新金總經理林維俊現場許願「國泰民安」，同時希望新新併在主管機關的指導下能順利進行，對於明年台灣總體經濟展望，則表示「很樂觀！」

台新金今年連續第12年舉行耶誕點燈儀式，包含台新金控董事郭瑞嵩 、台新金控獨立董事王美花、台新金控總經理林維俊、台新銀行董事吳昕豪、台新投信董事長鄭貞茂等人都參與盛會，而新光金高層也集體出席觀禮，包含新光金董事長魏寶生、副董吳東明、新光人壽副董洪士琪、新光銀行董事長賴進淵、元富證券董事長陳俊宏等人皆親自出席活動，展示團結氣氛。

林維俊於會後受訪時，先說出自己的新年願望，就是希望在主管機關的指導下，併購案能夠順利地進行。對於新新併的進度，他表示，現階段不要預測日期，會持續與主管機關溝通，看什麼該修改、什麼該做的，台新都會努力去做。

林維俊強調，如今協商代表選出來之後，會積極去跟他們溝通，台新一直抱持著希望大家都能留下來一起努力的心態，希望兩家的人力資源都能夠整合，能夠擁有最強的「人力資源池」，一起為更大更好的金控努力，所以工會應該不會有問題，「我們會很誠懇地跟對方溝通」。

至於台新明年股利政策也受到關注，林維俊表示，現在說股利政策有點早，但方向上來看，台新金至11月底EPS已達1.35元，再加上12月獲利與未分配盈餘，「我們相當有信心可以提供非常有競爭力的股利，來回報投資人及股東，原則是朝多一點現金股利、少一點股票股利去發展，但都還在規劃當中，會等明年董事會通過後才會對外公告」。

對於明年台灣總體經濟，林維俊則認為「很樂觀！」儘管川普代表一個變數，但環顧全世界，台灣的經濟表現真的是不錯，政府也陸續上修經濟成長率，今年消費者物價指數（CPI）、通膨等也控制在不錯的水準，「我們當然還是有更好的表現空間」，但環顧世界後，「台灣表現得還可以應該為自己加油一下」，並預期明年榮景仍會持續。

台新金控 股利 董事長

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