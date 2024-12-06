台新金今日舉行聖誕點燈 總座林維俊回應新新併問題這麼說

台新金控今日舉辦2024年聖誕祭點燈儀式，由於時值台新金與新光金已在周二雙雙向金管會送件申請合併，台新金控總經理林維俊在會後也被媒體問及對公司的願望，他回應，希望在主管機關的指導之下，併購案能順利地進行，林維俊也強調，不預期何時會有結果的日期，只希望好好溝通，主管機關給予任何指導，台新金該修改的都會努力去作。

今日的台新金控聖誕點燈儀式，台新金控董事長吳東亮出乎意料並未現身會場，對此林維俊也轉達其主要因為風寒因素而未出席；不過儘管吳東亮未出席，但新新併的另一主角「新光金」高層，包括新光金副董事長吳東明、大股東也是新壽副董事長洪士琪、新光金暨新壽董事長魏寶生、新光銀行董事長賴進淵，和元富證券董事長陳俊宏等高層都前來觀禮。

而在今日的點燈儀式，吳東亮之子、台新人壽副董事長吳昕豪，以及在產官界都有一定輩份的台新投信董事長鄭貞茂、擔任台新金獨董的前經濟部長王美花等，均有出席今日的點燈儀式。

被媒體問及和工會的協商進度時，林維俊則表示，前一陣子是在等選出協商代表，等代表選出來之後就會積極溝通；他也強調，希望大家一起留下來，讓人力資源一起整合，有更大的人力資源池可以好好運用。

對於明年的股利配發，林維俊回應，台新金控11月EPS 1.35元，加上未分配盈餘也可拿來分配，他強調：「相信會有非常有競爭力的股利回報投資人！」會以多現金、少股票的方向去發展，具體的股利水準，會報明年董事會通過之後再訂定股利水準。

對於川普明年正式執政之後的影響，林維俊表示，川普代表變數，但台灣經濟表現不錯，超過10%的成長率，通膨率也控制在還不錯的水準，當然有更好的空間，明年榮景應該會持續。

台新金今天舉辦點燈儀式，還有「聖誕限定快閃市集」吸引民眾駐足。沿著台新金控總部大樓外，設計了許多景點供民眾觀賞，包括以舊樹重製、有別以往的大型童話風聖誕樹、光廊的互動發光鍵盤及兒童樂園中常見的旋轉木馬；此外，台新今年在規畫聖誕季時一樣落實永續執行，大量運用舊鐵件創新來布置，且除了材料上的再利用外，金控總部本身已執行綠電轉供及購買碳權抵銷碳排放量，並與超過40家商家合作熱門的聖誕限定專屬優惠，除到店家消費享好康優惠外，同時聯合推出線上「掃點活動」。