非農報告公布前美元走弱 新台幣連4升收32.408元

美國非農就業報告出爐前夕，美元指數回落，新台幣兌美元今天延續升值力道，收盤收在32.408元，升3分，寫下近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.965億美元。

美國聯準會（Fed）將於12月17日至18日舉行貨幣政策會議，並於會後公布利率決策。由於聯準會緊盯就業市場變化，意即美國週五公布的非農就業數據將是左右利率決策的關鍵數據，市場略顯觀望，美元指數向下修正，失守106大關，部分亞幣順勢反彈。

根據央行統計，美元指數今天續跌0.26%，人民幣小升0.04%，新台幣升值0.09%，新加坡幣升值0.1%，韓元則因戒嚴風波未平息，在韓媒報導可能二次戒嚴後，韓元應聲貶值，儘管在聯合參謀本部發言安撫民心後，跌幅收斂，仍下挫0.48%，日圓也貶值0.21%。

新台幣兌美元今天開盤價為32.4元，最高32.363元、最低32.436元，匯價連4紅。本週同步收週線，累計升值4.9分或0.15%，週線連2升。

外匯交易員表示，儘管本週韓國戒嚴風波延燒，為亞幣帶來亂流，但台股漲勢強勁，加上熱錢流入，激勵股匯同步走揚。

外匯交易員補充，外資並非一面倒地大舉匯入，偶有雙向操作，加上投信不時仍有投資款匯出，使得新台幣僅呈現緩升，但年底將至，出口商有作帳需求，拋匯動能轉強，新台幣可望逐步走揚，擺脫11月中下旬以來的膠著格局。