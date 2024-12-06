亞洲資產管理中心落腳高雄 16家金融業者簽合作備忘錄

落腳高雄的亞洲資產管理中心今啟動，金管會主委彭金隆、市長陳其邁與國內16家金融業者簽署合作備忘錄，金融業者進駐亞灣資產管理專區，享有租金優惠，推動金融聚落成形，並配合金管會法規鬆綁下，發展境外金融商品，吸聚資金和人才。

金管會預估，2030年，我國財富管理規模可翻倍至60兆元，高雄金融專區為全台第一個試驗點，金管會主委彭金隆今天率領國內近50家大型商業銀行、保險、券商及投信投顧業者到高雄踩點，鼓勵金融業者進駐亞灣資產管理專區設立據點，形成金融聚落。

彭金隆表示，台灣是穩定具世界競爭力的經濟體，金融體系資金充沛，加上台灣擁有相當規模的高資產客群，資產管理市場有潛力，金管會2020年批准第一批銀行辦理高資產客戶財富管理業務，短短幾年，客戶數已突破1萬1000人，資產管理規模達1.32兆億元，相較去年成長68%。

彭金隆說，國際金融市場發展，對財富管理需求增加，為強化台灣金融市場競爭力，有必要大力發展資產財富管理產業，金融強、經濟才會強，未來將從客戶、金流、商品、機構及誘因等5大要素制定計畫，以及16項推動策略，這次打造高雄成為資產管理專區，便是其中一項極為關鍵的策略方案。

彭金隆強調，這次高雄市府在亞灣智慧科技創新園區，提供辦公室租金優惠、新進員工薪資補貼及一站式行政服務等，再加上自由貿易港區、國際港的條件，以及中山大學金融研究學院培訓人才等優勢，讓高雄市成為現階段成為最適合發展地方資產管理的城市。

金管會說明，金融聚落成形後，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行、境外保險子公司、境外證券子公司與境外分子行串聯，透過鬆綁各項業務與提供政策誘因吸引海外資金和人才回流，達到流財引資。

陳其邁表示，台灣國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機，高雄擁有海空雙港、交通便利，同時也成為製造業重心，近期半導體先進製程、電動車、AI智慧科技及高階軟體服務，都陸續投資高雄。