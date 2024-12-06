亞洲資產管理中心高雄亞灣特區 最快明年七月營運

對於亞洲資產管理中心的金融特區上路時程，金管會今日表示，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於4月遞件申請，最快7月可成立開始營運，並期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。

金管會主委彭金隆今日率團實地參訪高雄資產管理專區，金管會指出，包括中央銀行、財政部、銀行局、證券期貨局、保險局及超過40家銀行業、證券業、投信投顧業及保險業等金融業者於今日至高雄實地參訪，並參加高雄市政府「亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式」。

金管會也表示，近幾年高雄市政府為促進當地經濟發展及吸引產業投資，已於亞灣智慧科技創新園區提供辦公室租金、新進勞工薪資等相關補貼方案，積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄。為瞭解地方資產管理專區可能進駐地點，特別由彭主委率團參訪。

金管會表示，高雄具地理優勢與產業基礎，高雄市政府並提供單一窗口行政支援，與當地發展產業串聯，促進南北均衡發展。金管會樂見未來高雄專區之成功模式可以複製到其他城市，其他地方政府若有興趣設置地方資產管理專區，金管會均樂見其成。

金管會也指出，設置高雄資產管理專區，是推動亞洲資產管理中心計畫中非常重要的子計畫，由金管會政策鬆綁結合地方政府的行政協作，除可以發揮地方特色落實南北金融市場均衡發展外，更是台灣過去未曾嘗試的金融營運模式創舉。

金管會認為，透過實體虛擬金融聚落形成，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行(OBU)、境外保險子公司(OIU)、境外證券子公司(OSU)與境外分子行串聯，再整合家族辦公室業務，透過金管會鬆綁各項業務與提供政策誘因，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。

金管會也特別指出，資產管理專區將有五大開放亮點，包括法規鬆綁與程序放寬、放寬跨境金融服務、多元化商品與服務、增加資金運用彈性及與專區資產管理公司合作等，期許這個專區在銀行業務突破的基礎上，進一步加入資產管理產業、法律稅務專業機構與新創等進駐擴大服務，促進境內外財富管理業務發展，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，繁榮地方經濟。

金管會也強調，此專區的實施將以示範性試點方式進行，金管會也將在一定期間內檢討專區的政策放寬與創新措施，以確保發展成果符合產業期待。