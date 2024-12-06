高雄亞洲資產管理中心曝五大亮點 最快明年7月營運

金管會主委彭金隆6日率領金融業者，實地參訪高雄資產管理專區。金管會指出，亞洲資產管理專區將以高雄為起點，有五大開放亮點，預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於4月遞件申請，最快7月可正式成立開始營運，並期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。

五大開放亮點包括：1.法規鬆綁與程序放寬、2.放寬跨境金融服務、3.多元化商品與服務、4.增加資金運用彈性及與5.專區資產管理公司合作，期許這個專區在銀行業務突破的基礎上，進一步加入資產管理產業、法律稅務專業機構與新創等進駐擴大服務，促進境內外財富管理業務發展，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，繁榮地方經濟。

金管會表示，此專區的實施將以示範性試點方式進行，金管會也將在一定期間內檢討專區的政策放寬與創新措施，以確保發展成果符合產業期待，樂見未來高雄專區之成功模式可以複製到其他城市，其他地方政府若有興趣設置地方資產管理專區，金管會均樂見其成。

據了解，6日參訪團由彭金隆親自率領，與中央銀行、財政部、銀行局、證券期貨局、保險局及超過40家銀行業、證券業、投信投顧業及保險業等金融業者，至高雄實地參訪，並參加高雄市政府之「亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式」，盼共同打造一個嶄新的金融服務聚落。金管會強調，高雄具地理優勢與產業基礎，高雄市政府並提供單一窗口行政支援，與當地發展產業串聯，促進南北均衡發展。

臺灣具有全球競爭力的產業基礎、豐富的民間財富及充沛的投資動能，金管會規劃推動亞洲資產管理中心計畫，其中將推動建置具臺灣特色之地方資產管理專區，期在平衡區域發展與產業升級之策略目標下，期透過中央與地方政府之協力合作，留財引資貼近產業與地方需求，提升臺灣在亞洲資產管理市場之地位。

近幾年高雄市政府為促進當地經濟發展及吸引產業投資，已於亞灣智慧科技創新園區提供辦公室租金、新進勞工薪資等相關補貼方案，積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄。為瞭解地方資產管理專區之可能進駐地點。

金管會表示，設置高雄資產管理專區，是推動亞洲資產管理中心計畫中非常重要的子計畫，由金管會政策鬆綁結合地方政府的行政協作，除可以發揮地方特色落實南北金融市場均衡發展外，更是臺灣過去未曾嘗試的金融營運模式創舉。透過實體虛擬金融聚落之形成，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行（OBU）、境外保險子公司（OIU）、境外證券子公司（OSU）與境外分子行串聯，再整合家族辦公室業務，透過金管會鬆綁各項業務與提供政策誘因，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。

金管會將續與其他部會合作，共同推動相關業務開放與法規鬆綁措施。同時，透過持續推動境內外業務與人才培育，提升國內金融業的創新能力與國際化程度。