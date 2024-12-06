打造亞洲資產管理中心 高雄金融專區正式啟動

金管會力拚打造「亞洲資產管理中心」，預期六年之後（2030年），我國財富管理規模可翻倍至60兆元，高雄金融專區為全台第一個試驗點，6日由金管會主委彭金隆親自率團親赴高雄實地參訪，包含國內大型商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者近50家到高雄金融專區預定地參訪，並且在陳其邁市長、彭金隆主委的見證之下，簽署合作意向備忘錄，並宣誓高雄金融專區計畫正式啟動。

高雄市長陳其邁表示，3年來高雄持續向行政院積極爭取「境外資產管理中心聚落」，隨著台灣經濟的發展與金融深化，國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達到百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機。高雄擁有海空雙港、絕佳的交通優勢，同時也是台灣的製造業重心，近期包含半導體先進製程、電動車、AI智慧科技以及高階軟體服務，陸續投資高雄注入全新的產業量能。

陳其邁強調，2024年高雄入選經濟學人雜誌的全球宜居城市排名，生活環境與工作條件獨特且便捷，能滿足進駐人口及各項生活需求，將打造由高雄至亞洲主要城市的一日生活圈。高雄擁有發展金融專區的所有關鍵要件，包含中央法規的鬆綁、地方政府相關資源、金融人才培育、一級辦公場域、宜居生活環境通通一應俱全，「我們準備好組成最強的金融高雄隊，來挑戰亞洲以及世界強權，打造台灣成為亞洲資產管理中心」。

金管會表示，設置高雄資產管理專區，是推動亞洲資產管理中心計劃中非常重要的子計劃，透過中央與地方協力，由金管會政策鬆綁結合地方政府的行政協作，除可以發揮地方特色落實南北金融市場均衡發展外，更是臺灣過去未曾嘗試的金融營運模式創舉。透過實體虛擬金融聚落之形成，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行（OBU）、境外保險子公司（OIU）、境外證券子公司（OSU）與境外分子行串聯，再整合家族辦公室業務，透過金管會鬆綁各項業務與提供政策誘因，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。期許這個專區在銀行業務突破的基礎上，進一步加入資產管理產業、法律稅務專業機構與新創等進駐擴大服務，促進境內外財富管理業務發展，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，繁榮地方經濟。資產管理專區將以高雄為起點，並期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。金管會亦將續與其他部會合作，共同推動相關業務開放與法規鬆綁措施。

北富銀總經理郭倍廷表示，「成為亞洲一流金融機構」一直是北富銀的目標，現在中央政府及高雄市政府合力打造「亞洲資產管理中心」，北富銀後續會全力以赴，依據中央政府打造地方資產管理專區之相關配套措施計畫，擴展高雄布局，研發多元金融商品並積極引進專業人才，提供客戶對標國際水準的資產管理體驗，厚植台灣金融業的競爭力。

國立中山大學副校長暨國際金融研究學院院長郭志文表示，面對全球產業布局與國際市場趨勢，中山大學已超前布署在111年經教育部核准成立「國際金融研究學院」，與22家金融業者合作設立「國際資產管理研究所」，網羅國外知名大學教授、國際金融機構高階主管與基金合夥人等國外專家擔任師資，以全英語授課方式協助學生對接國際市場，樂見金管會以更開放的彈性推動「亞洲資產管理中心高雄專區」，中山大學已將人才準備好了，歡迎國內外金融產業來到高雄。

經發局補充，高雄近年致力於打造友善的投資經營環境，依據財政部的資料顯示，2024年上半年，高雄市民間參與公共建設全台第一，金額達303億。高雄市營利銷售事業總額也頻創歷史新高，連續3年突破5.5兆，今年預估將突破6兆，在智慧城市、經濟力等方面獲獎連連。為配合「亞洲資產管理中心」政策，高雄作為先行示範城市，也將參考香港及新加坡等國際金融中心，規劃成立英文客製化投資服務的單一窗口，協助統籌中央及地方各項執照申請及行政便捷管理，並比照「亞灣2.0」計畫，提供企業006688租金補助，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折。「亞洲資產管理中心」作為高雄市重要的策略性服務產業，高雄將持續與中央緊密合作與協調，面向國際資產管理市場，積極針對資產管理業者進行招商，作為企業投資最堅強後盾。