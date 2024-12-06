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千人爭奪花旗2025暑期實習 直通外銀儲備主管路曝光

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

外銀金飯碗受追捧！花旗銀6日宣布，10月開跑的「花旗銀行暑期實習及儲備主管計畫」應徵踴躍，至今吸引超過千名人才應徵，本周將依照履歷投遞順序面試。花旗銀喊出，申請開放到12月22日止，今年徵才職缺鎖定企業金融事業群、商業金融事業群及投資銀行部門。

花旗暑期實習計畫有四大特點：第一，暑期10周密集的專案執行訓練 （2025年6月中至8月）；第二，與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動、累積專業經驗；第三，透過實習計畫進而了解跨國銀行運作，及早立定職涯目標；第四，實習結束前，有機會獲得直接轉為隔年儲備主管的機會。

由於花旗銀暑期實習培訓計畫，提供即將畢業年輕人，進入外商銀行的金融業實務運作機會，且專業培訓後，表現優異的暑期實習生有機會直接錄取成為隔年儲備主管，獲得進入全球頂尖金融機構的門票，吸引新鮮人應徵。

另外，花旗儲備主管計畫有五大特色。第一，紮實全面的在職訓練計畫；第二，依照部門需求安排輪調，快速熟悉組織及實務運作；第三，執行部門專案，學習跨國團隊合作，培養領導力及國際視野；第四，前往全球金融中心受訓，參與全球或亞太區高階主管的培訓課程或經驗分享；第五，高階主管授課並擔任職涯導師，安排儲備主管學長姊協助指導。

花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示：「花旗是一個真正用人唯才的企業，我們致力於提供完善的培訓與資源，讓員工持續成長並擁有跨國發展的機會。花旗的領導理念是承擔責任、追求卓越並引以為傲，同時強調團隊合作，達成目標！」

目前金控業界中，包括中信金、富邦金、國泰金與台新金等，企金與消金高階主管都有「小花旗幫」，起因1977年，花旗銀首度引進儲備主管計畫入台，孕育無數優秀的在地金融人才及領袖，數十年來在國內金融業開枝散葉，成為台灣金融業的「人才培訓搖籃」。

今年花旗除了前往台灣大學進行校園徵才說明會，11月舉辦跨國線上說明會，讓有志進入金融產業的學子了解花旗的業務內容，並提供學生與花旗高階主管直接交流的機會。

實習 花旗 金融業

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