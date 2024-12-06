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6千位長輩線上參與WaCare 攜統一證防詐騙課程展綜效

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統一證券、WaCare與數位人道協會共同走訪信義區安康里社區照顧關懷據點。（攝影：巫芝岳）
統一證券、WaCare與數位人道協會共同走訪信義區安康里社區照顧關懷據點。（攝影：巫芝岳）

根據數發布最新調查，台灣民眾以60~69歲年齡層收到詐騙訊息的比例最高，詐騙猖獗下，統一證（2855）近年與遠距健康平台WaCare（吉樂健康）合作，線上開設共四堂專屬於長輩的「防詐騙」課程，並透過線上防詐騙小遊戲共吸引近6,000人參與、品牌曝光次數超過510萬次。

近日，統一證券也與數位人道協會合作，走訪台北信義區安康里的社區照顧關懷據點，除為長輩們帶來實用的防詐騙課程，並透過WaCare平台連線進行拳擊有氧課，展現「金融、科技、健康促進」結合的創新模式。

統一證積極宣導防範投資詐騙，透過與提供專業線上健康促進課程的WaCare平台，及致力於以科技改善長者健康照護困境的數位人道協會合作，將專門針對長輩的防詐騙課程，精準提供給受眾。

統一證除了這次在安康里進行的實體課程外，今年在WaCare平台上開設的LIVE課程「防詐騙三部曲」，吸引超過2,500人報名與28個社區據點參與；由於課堂學員反應熱烈、皆給予五星評價，課後WaCare將課程影片上架，開放更多民眾免費學習。

統一證在課程中說明，金融詐騙手法越來越多元，特別是針對長輩的常見陷阱，例如：冒充子女求助、假投資機會或假裝是公家機關的來電，讓人防不勝防；若疑似遇到詐騙，可撥打165反詐騙專線諮詢。

WaCare長期致力於偏鄉社區觸及與多項健康照護領域的頻道經營，例如：銀髮運動、失智照顧、自閉與早療兒童照顧、長照積分課程等，在邁向超高齡社會的背景下，累積並聚焦於樂活高齡長者、照護需求者，以及重視家庭健康的精準目標受眾。

WaCare永續行銷經理許庭蓉表示，這樣的經驗與資源，使WaCare得以協助他品牌有效針對超高齡化議題進行數位行銷，例如與統一證的合作就是一項絕佳範例。統一證今年也以這項「樂齡防詐」專案，獲2024 TSAA台灣永續行動獎銅獎。

許庭蓉表示，「政府提出『健康台灣』願景後，再度推高健康產業的話題性，在數位行銷競爭愈發激烈的時代，健康品牌透過永續影響力議題進行數位行銷，不僅能幫企業創造價值，更能實現品牌力與社會力的雙重提升」。

WaCare永續行銷經理許庭蓉（右）代表頒發感謝狀予統一證券。（攝影：巫芝岳）
WaCare永續行銷經理許庭蓉（右）代表頒發感謝狀予統一證券。（攝影：巫芝岳）

詐騙

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