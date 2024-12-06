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國泰世華銀行獲日、韓兩大國際設計獎 質感金融獲肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行2024年以數位品牌「CUBE」獨有的極簡、留白設計概念，創造兼具美學及實用的用戶體驗，榮獲全球最具代表性的四大設計獎項之一GOOD DESIGN AWARD，由國泰世華協理鄭凱中代表領獎。(國泰世華銀行/提供)
國泰世華銀行2024年以數位品牌「CUBE」獨有的極簡、留白設計概念，創造兼具美學及實用的用戶體驗，榮獲全球最具代表性的四大設計獎項之一GOOD DESIGN AWARD，由國泰世華協理鄭凱中代表領獎。(國泰世華銀行/提供)

國泰世華銀行數位品牌「CUBE」以獨有的極簡、留白設計概念，創造兼具美學及實用的用戶體驗，於2024年榮獲國際四大設計獎項之一的「GOOD DESIGN AWARD」（日本優良設計獎）肯定。此外，以員工健康與提升企業凝聚力為宗旨的員工路跑活動「Cathay Run 2023」，以「Keep Running」為核心的設計概念，亦拿下亞洲三大設計獎之一的「韓國K-DESIGNAWARD」金獎殊榮，為台灣今年唯一獲得兩大國際設計獎項的金融業者，展現國泰世華卓越的品牌設計實力。

國泰世華CUBE秉持「簡單、好用、質感」的品牌理念，不僅透過大量留白的極簡設計，簡化金融產品複雜性，更自產圖片、影像及插畫等專屬品牌視覺元素，創造出獨具一格的質感金融美學。此外，為實踐友善金融，CUBE品牌從字型、字體大小到用色原則均堅持「友善金融設計」，以確保所有用戶都能便捷的操作，成功打造兼顧「品牌體驗」與「設計質感」的數位金融服務。

「GOOD DESIGN AWARD」為全球最具代表性的四大設計獎項之一，與德國紅點設計獎、iF設計獎、美國國際設計傑出獎齊名，該獎項倡導通過設計解決問題，注重設計對人和社會的意義，今年在全球5,773件參賽作品中，國泰世華CUBE品牌贏得評審青睞。

榮獲「韓國K-DESIGN AWARD」金獎肯定的「Cathay Run 2023」，為國泰世華疫情之後首度公開的大型企業活動，以「Keep Running」為核心設計概念，主視覺使用象徵充滿電力的「螢光綠」，搭配「箭頭設計」代表引領員工朝向共同目標前進，展現企業對員工關懷的深刻意涵。「韓國K-DESIGN AWARD」獎項評選標準包括美感、獨創性及實際性，「Cathay Run 2023」因促進員工健康及企業凝聚力，以充滿活力、激勵人心的設計，贏得「金獎」殊榮。

國泰世華持續以友善設計和創新思維，優化金融服務，除了榮獲國際兩大重量級設計獎項，在國內CUBE品牌也入選「2024 Taiwan Design BEST 100」，彰顯國泰世華在設計領域的卓越成就。

國泰世華 紅點設計獎

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