12月電子期跌 金融期漲

「真的超級生氣，我提早守在電腦旁邊Standby，3點一到準時登錄，不管怎麼點都沒用，系統不是顯示額滿，就是跳出『點擊次數過多』 ， 然後就當了，不讓我再繼續登錄」，秦小姐（化名）敘述的是，自己在「雙11」刷卡參加某大發卡銀行高額回饋活動的慘痛經驗。

2024-12-06 10:04