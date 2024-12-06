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12月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北6日電

台北股市今天下跌74.67點，收23193.27點。12月電子期收1272.25點，下跌9點，逆價差2.61點；12月金融期收2139.2點，上漲4.2點，逆價差2.93點。

12月電子期以1272.25點作收，下跌9點，成交575口。

電子現貨以1274.86點作收，下跌6.3點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差2.61點。

12月金融期以2139.2點作收，上漲4.2點，成交357口。

金融現貨以2142.13點作收，上漲2.24點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差2.93點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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