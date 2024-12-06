美股投資夯 國泰證券前10月複委託業務破兆元大關

隨著美國聯準會啟動降息、進入寬鬆環境，加上美國大選正式落幕，美股市場交易投資持續熱絡。根據券商公會最新公布國人透過券商複委託交易海外商品金額，2024年前10月已達新台幣6.3兆元，年增幅度近8成，持續寫下歷史新高紀錄，其中，國泰證券今年前10月複委託交易總額一舉突破兆元大關，達近 1.3兆元，較去年同期大增逾7成，持續坐穩市場龍頭寶座，今年可望創下連9霸複委託龍頭歷史新紀錄。

國泰證券進一步觀察海外複委託交易趨勢，投資人對美國市場的熱情依舊不減，今年前10月交易金額已達4.81兆元，占全市場比例高達75%，尤其隨著數位轉型、AI以及雲端運算等新興產業的崛起，美國科技公司於第三季「傳統旺季」接連發表新產品、新技術，帶動公司市值持續攀升，同時更激發散戶投資人前進海外市場。

國泰證券有感市場對於複委託交易的需求增長強勁，致力於協助投資人參與海外市場， 2024年5月再度領先同業，搶先降低投資門檻，除了針對電子交易免低消，更大幅調降手續費率，協助投資人前進美股，使投資成本更精省。此外，亦持續洞悉客戶所需，觀察到大眾喜愛參與券商開戶手續費回饋，國泰證券使投資更容易走進投資人的日常生活，搶先於2024年9月23日起創新推出「美股交易快閃活動」，只要交易滿額就祭出小樹點回饋，不僅吸引高達8成的複委託美股個股實動客戶熱情響應，更帶動當周交易金額較9月前三周平均金額，大幅成長超過6成。

隨著國人資產配置走向多元化，國泰證券不僅在台股經紀業務服務推陳出新，更憑藉專業國際金融服務，致力於完善大眾海外投資生態圈，舉凡美股定期定額、美股金額單等首創服務，同時透過超優惠手續費率、小債平台等低門檻服務，將普惠金融的理念拓展至複委託業務，拉近投資人與海外金融市場的距離。