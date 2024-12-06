快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

美股投資夯 國泰證券前10月複委託業務破兆元大關

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著美國聯準會啟動降息、進入寬鬆環境，加上美國大選正式落幕，美股市場交易投資持續熱絡。根據券商公會最新公布國人透過券商複委託交易海外商品金額，2024年前10月已達新台幣6.3兆元，年增幅度近8成，持續寫下歷史新高紀錄，其中，國泰證券今年前10月複委託交易總額一舉突破兆元大關，達近 1.3兆元，較去年同期大增逾7成，持續坐穩市場龍頭寶座，今年可望創下連9霸複委託龍頭歷史新紀錄。

國泰證券進一步觀察海外複委託交易趨勢，投資人對美國市場的熱情依舊不減，今年前10月交易金額已達4.81兆元，占全市場比例高達75%，尤其隨著數位轉型、AI以及雲端運算等新興產業的崛起，美國科技公司於第三季「傳統旺季」接連發表新產品、新技術，帶動公司市值持續攀升，同時更激發散戶投資人前進海外市場。

國泰證券有感市場對於複委託交易的需求增長強勁，致力於協助投資人參與海外市場， 2024年5月再度領先同業，搶先降低投資門檻，除了針對電子交易免低消，更大幅調降手續費率，協助投資人前進美股，使投資成本更精省。此外，亦持續洞悉客戶所需，觀察到大眾喜愛參與券商開戶手續費回饋，國泰證券使投資更容易走進投資人的日常生活，搶先於2024年9月23日起創新推出「美股交易快閃活動」，只要交易滿額就祭出小樹點回饋，不僅吸引高達8成的複委託美股個股實動客戶熱情響應，更帶動當周交易金額較9月前三周平均金額，大幅成長超過6成。

隨著國人資產配置走向多元化，國泰證券不僅在台股經紀業務服務推陳出新，更憑藉專業國際金融服務，致力於完善大眾海外投資生態圈，舉凡美股定期定額、美股金額單等首創服務，同時透過超優惠手續費率、小債平台等低門檻服務，將普惠金融的理念拓展至複委託業務，拉近投資人與海外金融市場的距離。

散戶投資人 美股

延伸閱讀

SIA：全球半導體10月銷售569億美元 再創新高

凱美10月EPS 0.4元

環宇10月每股淨損0.3元 虧損收斂

國泰證券獲金椽獎 創新實踐打造走向永續的普惠金融

相關新聞

【重磅快評】彭金隆首選高雄 是南北平衡或政治正確？

金管會首選高雄做資產管理專區，主委彭金隆今日大張旗鼓率銀行團南下參訪。金管會還特別在3日與超過12家銀行高層舉行「會前會...

國泰證券前十月複委託業務破兆元穩坐市場龍頭 力拚龍頭地位九連霸

隨著美國聯準會啟動降息、進入寬鬆環境，加上美國大選正式落幕，美股市場交易投資持續熱絡。根據券商公會最新公布國人透過券商複...

證券商負責人業務座談會圓滿成功 證交所偕同證券商打造優質資本市場

證交所12月5日假台北喜來登大飯店舉辦2024年度證券商負責人業務座談會，並邀請金融監督管理委員會主任委員彭金隆、金管會...

上網登錄搶信用卡高回饋 6種常見地雷你中了幾個

「真的超級生氣，我提早守在電腦旁邊Standby，3點一到準時登錄，不管怎麼點都沒用，系統不是顯示額滿，就是跳出『點擊次數過多』 ， 然後就當了，不讓我再繼續登錄」，秦小姐（化名）敘述的是，自己在「雙11」刷卡參加某大發卡銀行高額回饋活動的慘痛經驗。

永豐金證券「金融友善專區」榮獲3A無障礙標章

永豐金證券致力為身心障礙者及高齡族群，打造友善環境與溝通管道，建構「金融友善專區」數位服務平台，榮獲數位發展部「網站無障...

外資終止連三月淨匯入

金管會昨（5）日公布，11月外資淨匯出12.9億美元，終止連三月淨匯入；前11月淨匯入314.9億美元，約新台幣1兆22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。