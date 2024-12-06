美股投資熱 國泰證前10月複委託業務破兆元 穩坐龍頭

隨著美國聯準會啟動降息並進入寬鬆環境，加上美國大選正式落幕，美股市場交易持續熱絡。根據券商公會最新公布數據，今年前10月，國人透過券商複委託交易海外商品的金額已達6.3兆元，年增幅度接近八成，創下歷史新高。

其中，國泰證券在今年前10月的複委託交易總額突破1.3兆元，較去年同期大增逾七成，穩居市場龍頭。今年可望創下連續九年蟬聯複委託龍頭的紀錄。

國泰證券觀察海外複委託交易趨勢發現，投資人對美國市場的熱情仍然高漲。今年前10月交易金額已達4.8兆元，占全市場比例高達75%。隨著數位轉型、AI及雲端運算等新興產業崛起，美國科技公司於第三季旺季接連發表新產品及技術，帶動公司市值攀升，也激發散戶進一步參與海外市場。

為了滿足日益增長的複委託交易需求，國泰證券於2024年5月搶先降低投資門檻，包括針對電子交易免低消，並大幅調降手續費率，幫助投資人以更低成本進軍美股市場。

此外，國泰證券觀察到投資人對開戶手續費回饋的需求，於9月23日推出「美股交易快閃活動」，只要交易滿額即可獲得小樹點回饋。此活動吸引了超過八成的複委託美股個股客戶參與，當周交易金額較9月前三周平均成長逾六成。

隨著國人資產配置趨勢多元化，國泰證券不僅持續創新台股經紀業務，也憑藉專業國際金融服務，致力完善海外投資生態圈。包括美股定期定額、美股金額單等服務，以及超優惠手續費率和小債平台等低門檻服務，拉近投資人與海外市場的距離，實踐普惠金融的理念。