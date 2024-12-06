【重磅快評】彭金隆首選高雄 是南北平衡或政治正確？

金管會首選高雄做資產管理專區，主委彭金隆今日大張旗鼓率銀行團南下參訪。金管會還特別在3日與超過12家銀行高層舉行「會前會」，強調在高雄亞灣區設資產管理專區，有兩大目的，一是南北平衡，二是盼能形成聚落。不過，金管會首選高雄做資產管理專區，真是為了南北平衡，還是種「政治正確」？

周二這場會前會有三大結論：一、銀行願簽「意向書」評估在高雄亞灣區設點；二、各銀行在高雄亞灣區附近分行，擬可「原分行升級改制」並視同專區內分行；三、釋出與財政部討論稅負的可能性。

表面上與會的銀行多表支持，但銀行高層私下提出疑慮，金融業要替富豪戶打理資產，應該是去靠近客戶，而不是有一個具體的地理位置要客戶前來。而且就目前來看，專區內外的金融服務似乎沒有明顯區隔及誘因。

更有金融業高層指出，若專區內外並無不同，那為何要選在高雄設資產管理專區？沒有稅負優惠，客戶為何要去高雄？金管會在高雄專區「試辦」，但業務面沒有增減，若只是將台北客戶移往高雄，實質意義不大。

另外，也有人說，若想要藉此帶動增加高雄工作機會，效果恐怕不會有想像的多。要吸引高階資產管理者遷居某地，仍要靠該地本身的條件。而台北各方面條件還是比高雄好得多。

就算不區分台北及高雄，由哪個城市帶頭來做資產管理專區，整個台灣在金融中心的競爭態勢上，是否具有優勢？真能達成金管會期望的，讓客戶不用飛去新加坡、東京，改到高雄？拿這個問題去問多數金融業者，答案恐怕都不樂觀。

看看今年9月發布的「全球金融中心指數」報告，台灣的金融中心排名僅列世界第73。相較於新加坡、香港及東京等亞洲領先的金融中心，台灣在市場規模、資本吸引力及金融服務的多樣性等方面明顯不足。

彭金隆今年5月上任後，喊出「亞洲資產管理中心」施政目標，隨即引發質疑。畢竟，無論是亞洲資產管理中心、財富管理中心、金融中心，20年來政府不斷喊出各種雷同的名詞，國人耳朵都聽到長繭，但始終未見成效。這背後當然有其深層及多重原因。

在9月間一場「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」上，國泰金控總經理李長庚半開玩笑地說：「主委EQ很好，有人問他這次是不是冷飯熱炒？他說不是，而是台灣已經準備了20年……。希望20年後，不需要再說『我們準備了40年』。」語畢，全場大笑。隨後金管會銀行局長莊琇媛也加碼說：「當我被交代要思考有什麼政策可以推動時，心中一度出現問號……，因為這件事情已經等了20年了。」台下再爆出笑聲。

業者及官員開玩笑的話，反映的是大家都心知肚明距離目標還很遠。不是都說「台灣錢淹腳目」嗎，為何資產中心做不起來？主要問題就是出在台灣的金融產品不夠多樣化，稅負上也沒誘因，再加上地緣政治風險升高等，這些都使得台灣和其他國際金融中心難以競爭。

這次金管會發下豪語，高舉打造「亞洲資產管理中心」大旗，說要南北平衡，優先選擇目前執政者關愛眼神集一身的高雄，而非全台政經重鎮所在的台北，希望真能做到過去20年做不到的事。