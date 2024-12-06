2024台灣金融生活調查 購屋及投資需求造就借貸熱潮

台灣金融研訓院2024年完成第三次《台灣金融生活調查》，涵蓋全台多區人口，深入分析台灣民眾在防詐意識、借貸需求、財務管理及金融風險抵抗力的現況與趨勢。本次調查結果顯示，台灣金融健康力逐漸提升但財脆者仍有改善空間。

首先，隨著詐騙手法的複雜化，台灣民眾的防詐意識也在快速提升。調查顯示，超過六成五的受訪者自信能夠識破並拒絕金融詐騙。其次，購屋及投資需求增加造就借貸熱潮升，調查顯示，選擇向金融機構借貸購屋或投資的比例增至56.3%，較2022年的43.6%大幅提升。而隨著2022年以來整體通膨上升，台灣民眾的日常支出也面臨挑戰，有79.3%的受訪者表示「支應生活」已不再輕鬆，相較於2022年，這一比例明顯上升。

另外，本次調查也發現，金融風險抵抗力落於「低」與「極低」的財務脆弱者，比例有減少的趨勢，也特別針對財務脆弱者進行了深入質性訪談與分析，結果顯示這些財脆者受限於收入不穩定與對金融的有限認知，他們在金融體系中處於明顯的弱勢地位，缺乏足夠的韌性以應對經濟壓力或突發事件。

這次調查發現財務脆弱者有共同的行為迷思，包括一、緊急預備金的模糊界線；二、消費管理的極端分布；三、投資儲蓄混淆與衝動投資：四、快速致富的迷思與無視風險；五、對正規金融體系的不信任與脫離；六、買保險是社交而非金融行為；七、資訊來源的片面與過度自信；八、金融素養的M型分布。

金融研訓院指出，當前台灣財務脆弱者的金融行為與風險樣態，是多重因素交織下的結果，包括社會文化的影響、金融教育的不足以及制度化支持的缺失，應該多去理解而不要責怪，透過全面性的教育與政策介入，才能逐步降低這些族群的財務脆弱性，進一步推動全民的財務健康與穩定發展。