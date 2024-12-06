快訊

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

2024台灣金融生活調查 購屋及投資需求造就借貸熱潮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣金融研訓院2024年完成第三次《台灣金融生活調查》，涵蓋全台多區人口，深入分析台灣民眾在防詐意識、借貸需求、財務管理及金融風險抵抗力的現況與趨勢。本次調查結果顯示，台灣金融健康力逐漸提升但財脆者仍有改善空間。

首先，隨著詐騙手法的複雜化，台灣民眾的防詐意識也在快速提升。調查顯示，超過六成五的受訪者自信能夠識破並拒絕金融詐騙。其次，購屋及投資需求增加造就借貸熱潮升，調查顯示，選擇向金融機構借貸購屋或投資的比例增至56.3%，較2022年的43.6%大幅提升。而隨著2022年以來整體通膨上升，台灣民眾的日常支出也面臨挑戰，有79.3%的受訪者表示「支應生活」已不再輕鬆，相較於2022年，這一比例明顯上升。

另外，本次調查也發現，金融風險抵抗力落於「低」與「極低」的財務脆弱者，比例有減少的趨勢，也特別針對財務脆弱者進行了深入質性訪談與分析，結果顯示這些財脆者受限於收入不穩定與對金融的有限認知，他們在金融體系中處於明顯的弱勢地位，缺乏足夠的韌性以應對經濟壓力或突發事件。

這次調查發現財務脆弱者有共同的行為迷思，包括一、緊急預備金的模糊界線；二、消費管理的極端分布；三、投資儲蓄混淆與衝動投資：四、快速致富的迷思與無視風險；五、對正規金融體系的不信任與脫離；六、買保險是社交而非金融行為；七、資訊來源的片面與過度自信；八、金融素養的M型分布。

金融研訓院指出，當前台灣財務脆弱者的金融行為與風險樣態，是多重因素交織下的結果，包括社會文化的影響、金融教育的不足以及制度化支持的缺失，應該多去理解而不要責怪，透過全面性的教育與政策介入，才能逐步降低這些族群的財務脆弱性，進一步推動全民的財務健康與穩定發展。

延伸閱讀

期貨業者攜新北市警察局 推防詐宣導短影音

看詐騙多好賺！上月財損126億 打詐儀錶板新增功能強化防詐

詐團校園吸收車手最年輕16歲 東檢結合商家防詐

海巡女下士賤賣演練資料還想吸收同袍 一審重判6年2月

相關新聞

【重磅快評】彭金隆首選高雄 是南北平衡或政治正確？

金管會首選高雄做資產管理專區，主委彭金隆今日大張旗鼓率銀行團南下參訪。金管會還特別在3日與超過12家銀行高層舉行「會前會...

國泰證券前十月複委託業務破兆元穩坐市場龍頭 力拚龍頭地位九連霸

隨著美國聯準會啟動降息、進入寬鬆環境，加上美國大選正式落幕，美股市場交易投資持續熱絡。根據券商公會最新公布國人透過券商複...

證券商負責人業務座談會圓滿成功 證交所偕同證券商打造優質資本市場

證交所12月5日假台北喜來登大飯店舉辦2024年度證券商負責人業務座談會，並邀請金融監督管理委員會主任委員彭金隆、金管會...

上網登錄搶信用卡高回饋 6種常見地雷你中了幾個

「真的超級生氣，我提早守在電腦旁邊Standby，3點一到準時登錄，不管怎麼點都沒用，系統不是顯示額滿，就是跳出『點擊次數過多』 ， 然後就當了，不讓我再繼續登錄」，秦小姐（化名）敘述的是，自己在「雙11」刷卡參加某大發卡銀行高額回饋活動的慘痛經驗。

永豐金證券「金融友善專區」榮獲3A無障礙標章

永豐金證券致力為身心障礙者及高齡族群，打造友善環境與溝通管道，建構「金融友善專區」數位服務平台，榮獲數位發展部「網站無障...

外資終止連三月淨匯入

金管會昨（5）日公布，11月外資淨匯出12.9億美元，終止連三月淨匯入；前11月淨匯入314.9億美元，約新台幣1兆22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。