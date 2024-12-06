證券商負責人業務座談會圓滿成功 證交所偕同證券商打造優質資本市場

證交所12月5日假台北喜來登大飯店舉辦2024年度證券商負責人業務座談會，並邀請金融監督管理委員會主任委員彭金隆、金管會證期局證券商管理組組長黃錫和蒞臨指導，另亦邀集證券周邊單位代表與會座談。會議間主管機關、證交所及證券周邊單位與證券商的董事長、總經理等負責人就證券市場之發展趨勢、政策方向及監理重點等議題進行充分交流，現場逾百位業界負責人參與，迴響相當熱烈。自1993年起，證交所每年固定舉辦旨揭盛會，彰顯主管機關及證交所對於證券商回饋意見高度重視，並戮力攜手證券商共同打造更優質的資本市場。

證交所董事長林修銘開場首先感謝全體證券市場參與者鼎力支持，使臺股在市場制度持續精進下穩步提升，指數在年中曾站上24,000點，市值最高來到新台幣77.73兆元；成交值方面，截至11月底日均值達4,175億元，排名穩居全球前十名，市值則為第12名。股市熱絡下，帶動證券商今年以來獲利表現突出，截至10月底稅後淨利874億元，較去年同期成長達六成。近期在美國大選前市場雖受到影響而有短期波動，惟在美國大選落幕後，臺股逐漸回歸基本面表現，在產業堅強的韌性及市場制度持續精進下，外資穩定持有臺股超過4成，彰顯臺股的投資價值。

為提升台股競爭力並成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心，林修銘說明證交所與櫃買中心已攜手成立資本市場服務團，透過緊密合作，積極推動國內外優質企業在台上市櫃，也將擴大永續發展債券市場商品範疇，另針對不動產投資信託相關議題，未來將與公私部門緊密配合，研議透過REITs及國內債券市場，引導大眾資金投入公共建設，促進民間參與公共建設。在交易相關的新制度方面，盤中零股從12月2日起迎來重要變革，將撮合間隔從目前的1分鐘，進一步縮短至5秒，以提升交易效率，增加成交機會。

為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，自11月11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有助於上市櫃公司員工及原股東更方便地參與公司新股的認購，進一步活絡證券市場。在多元化商品創新方面，ETF市場規模今年仍持續顯著成長，同時也為打造亞洲資產管理中心之下其中一個重要構面，主管機關已公告開放主動式及多資產ETF，證交所將配合主管機關法規正式公告後，完成修正相關規章及調整相關電腦作業系統，預計明(2025)年可迎來首檔主動式及被動平衡型ETF掛牌交易。

在資安與反詐方面，林修銘非常感謝各證券商全力相助，針對證券商本身的資通安全作業，證交所也已一併訂定「提升資安技術」、「培育資安人才」、「精進資安法規」、「強化資安監理」等四大重要推動方針。此外，證交所致力於結合證券商力量反詐，包含建置「反詐騙聯防行動專區」、提供補助協助證券商建置反詐騙專區，及辦理證券商反詐騙評鑑活動等，共同守護投資人財產。

金管會主委彭金隆致詞並感謝所有證券業者於過去一年的努力，儘管面對國內外經濟環境不確定性的外部挑戰，證券業依然展現卓越的韌性與應變能力。彭金隆表示，我國金融市場是安全與發展並進，並具備活力與紀律。金融市場得到消費者跟民眾的信賴，不僅只是為了追求安全跟穩定，更是以發展為目標。而台灣金融市場展現的活力與能見度，絕對有機會扮演亞洲資產管理中心之角色。在各方支持下，大家目標一致，將民眾對國家政策觀感能從問號，逐漸轉為逗號，最後變成驚嘆號！

彭金隆說，明年金管會將成立新發展單位「金融發展與創新處」，充分發揮金管會對於金融市場發展的功能。另一方面，詐騙仍是全民必須面對的問題，金融業須秉持保護客戶財產之精神，責無旁貸，也非常謝謝證券周邊單位及證券商共同打詐。勉勵大家，為壯大資本市場而努力，推動臺灣資本市場更上一層樓。

證券商公會理事長陳俊宏則代表業者發表看法，陳俊宏首先感謝主管機關開放證券商認股借貸業務，並期待當沖降稅措施能於立法院順利通過延長實施。在建議方面，因隨著證券商分戶帳業務擴大，導致證券商負債淨值比增高，希望有短、中、長期的相關配套措施能因應未來面臨挑戰。此外，有關完善證券商服務客戶投資海外有價證券、複委託外幣融資業務、開放證券商持有外國證券借貸業務、權證商品重設履約價、開放結構型商品掛牌及證券商投資未公開發行公司等建議，期待主管機關及證券周邊單位能研議並納入未來規劃，達成彭主委期許的「2年有感、4年有變、6年有成」之里程碑。

這次座談會在眾多證券商負責人熱烈回應下圓滿落幕，許多寶貴建言主管機關、證交所及證券周邊單位代表均虛心傾聽並納入未來精進與研議項目。未來證交所將攜手證券業者及周邊單位共同邁向更優質、多元、國際化的資本市場。